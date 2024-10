¿Hizo el cajón en la Selección Colombia? La contundente respuesta de Luis Muriel

Luis Muriel ha sido uno de los jugadores descartados de la Selección Colombia durante el ciclo de Néstor Lorenzo. El jugador de Orando City ha sido acusado por hacerle el cajón al banquillo durante el ciclo de Carlos Queiroz y ahora ha salido a dar una respuesta.

Luis Muriel fue una de las piezas que tuvo la Selección Colombia que falló en el intento de conseguir la clasificación al Mundial de Qatar 2022. El atacante no tuvo un ciclo fácil con el combinado nacional, ya que competía con grandes nombres por el puesto.

En diálogo con Habla Deportes, el atacante recordó un duro momento que vivió con el equipo cafetero. El atacante habló del momento en el que se le acusó de hacerle el cajón al entrenador de turno, Carlos Queiroz para que este saliera del cargo.

“Dejar de un lado cualquier comentario negativo que puede venir de afuera, yo lo sufrí bastante, lo sufrimos en varias épocas. De mí decían cantidad de cosas. Hasta ahora me siguen acusando de haber hecho cajón y yo en la Selección tenía menos peso que nojoda… Y me acusaron cuando perdimos ante Ecuador” dijo Muriel.

Muriel defendió a Jhon Córdoba

Refiriéndose a la última doble fecha de Eliminatorias Sudamericanas, Luis Muriel saltó en defensa de Jhon Córdoba. El atacante fue titular en ambos encuentros y se vio sumamente errático frente al arco, principalmente en el partido en la altura ante Bolivia, siendo muchos los que lo tildaron como el responsable de la derrota.

“Me di cuenta en esta doble fecha con Jhon Córdoba, pasaron estos dos partidos que no pudo marcar con Bolivia, que no pudo marcar ante Chile y la gente ya empieza, pero cuando estaba la Copa América era nuestro tanque, nuestro delantero y esas cosas hacen que el jugador pierda confianza y eso no sirve (…) Toda crítica constructiva tomarla” dijo Muriel.

