Las tres palabras que usa la Federación Uruguaya para provocar a la Selección Colombia

En la previa, también se conoció el polémico posteo de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sobre el partido contra la Selección Colombia, al que consideran como una “revancha”, teniendo en cuenta que fue el equipo colombiano el que eliminó a los uruguayos en la reciente Copa América de Estados Unidos. En semifinales, el juego finalizó 1-0 con gol de Jefferson Lerma, quien no fue tenido en cuenta para esta doble fecha por lesión.

La Selección Colombia asiste a este juego con muchas opciones de victoria y este mismo mes de noviembre podría quedar listo el cupo al Mundial 2026. Lo primero es que necesita el triunfo en Montevideo, algo que no suena tan descabellado en el grupo de Néstor Lorenzo, que se ha convertido en uno de los mejores equipos de Sudamérica. Con esto, tendrá que rematar con Ecuador en Barranquilla de la mejor manera posible (seis de seis).

