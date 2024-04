Radamel Falcao García le sigue dando la vuelta al mundo y la FIFA lo recuerda con un creativo y emotivo posteo, que seguramente le arruga el corazón a todo un país. El goleador histórico de la Selección Colombia ha dejado huella en la historia y sin duda que es de los más grandes del fútbol colombiano.

Actualmente, el futuro de Falcao García es incierto, se aleja del Rayo Vallecano y parece que llegó el momento de salir del fútbol de Europa. La MLS, México y hasta Malasia son posibilidades para el goleador colombiano, que piensa primero en su familia antes de poder brillar con alguna camiseta de fútbol.

Con esto como algo intocable, Falcao García medita muy bien qué hará para continuar su carrera deportiva. En días pasados, se habló que ‘El Tigre’ estaría tocando puertas en el fútbol mexicano y no descarta poder participar en la Liga MX y por qué no, retirarse allí. Mientras todo esto sucede con Radamel, la FIFA no se cansa de exaltarlo y la entidad hasta recordó a su padre.

Vale recordar que la carrera de Falcao es brillante, suma dos Europa League, más una Supercopa de Europa, con Atlético de Madrid. Ganó cinco trofeos en Portugal con el Porto, una Liga de Francia con el Mónaco y una Copa del Rey (con Atlético), sin contar los 345 goles que suma a lo largo de su carrera, a dos de quedar como el máximo anotador en la historia de Colombia.

La foto con la que la FIFA recuerda a Falcao García

“Un niño que se convirtió en leyenda. ¿Quién es este crack?”, recordó la FIFA en la red social X en el Día del Niño.

En la fotografía se ve a Radamel Falcao García muy pequeño junto a su padre en una cancha de fútbol, quien también fue futbolista profesional.

La FIFA le arruga el corazón a Colombia con Radamel Falcao

Minutos después, la FIFA dio RT al anterior posteo con una foto del ‘Tigre’: “El gran Falcao”, dice la entidad mundial, en un lindo homenaje junto a su padre, que inspiró su brillante carrera deportiva, siendo una de las grandes leyendas del FPC en Europa.

De esta manera, queda claro que Falcao García fue uno de los grandes delanteros del último Siglo. Incuso, en sus épocas con Atlético de Madrid, intentó estar a la altura de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo y logró destacarse con Atlético de Madrid. Un buen momento para recordar a esta joya del FPC, que podría estar peleando un lugar en la convocatoria de la Selección Colombia para la Copa América.