La particular burla del canal más importante de Argentina a la Selección Colombia

La Selección Colombia aumenta odios en Argentina e inspira una particular burla del canal más importante de ese país.

“En la Copa América no pudieron porque pasaron cosas, pero el próximo Mundial es de ellos. No hay ningún tipo de duda”, fue el sarcasmo que mandó TyC Sports en la red social Instagram.

TyC Sports acompañó las palabras con el video de celebración cuando Luis Díaz bailó con James Rodríguez y Richard Ríos. Los comentarios no se hicieron esperar y muchos argentinos apoyan la mufa que mandó el canal y recuerdan la final de la Copa América, mientras que algunos colombianos respondieron y hasta citaron al Dibu Martínez.

