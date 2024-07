“Nos hicieron emocionar, creo que estamos más cerca. Esta vez llegamos a la final, pero estamos más cerca. Debemos continuar y seguir. Enfrentamos a la campeona del mundo que ya había ganado la Copa América y seguramente para ganar un título hay que hacer un partido perfecto en la final. Este partido se definió por un detalle. Pero ya tenemos la experiencia y para el futuro, Colombia tendrá que hacer un partido perfecto. No podemos perder la fe”, dijo Falcao García en rueda de prensa.

Por otra parte, Radamel Falcao García también comentó que se debe hacer un partido perfecto para poder ser campeón. No hay que perder la fe y se debe continuar con el proceso de Néstor Lorenzo. Dejó claro que el equipo colombiano está cerca de levantar un título tras el nivel mostrado en Estados Unidos.

En la rueda de prensa de presentación en Millonarios, las preguntas sobre la Selección Colombia no faltaron. Falcao le mandó un mensaje a James Rodríguez, dejó un mensaje al país luego del segundo puesto en la Copa América y se refirió a un posible regreso a la ‘Tricolor’. La expectativa se mantiene debido al deseo del jugador, pues no cierra la puerta y anhela seguir aportando goles en el equipo nacional.

Comunicador Social y Periodista especializado en deportes con más de 9 años de experiencia en medios de comunicación. De mente futbolera y corazón santafereño, apasionado por el ciclismo. Cubro el día a día del fútbol colombiano, Atlético Nacional, América de Cali, Millonarios, Selección Colombia, jugadores colombianos en el exterior, etc. Diplomado en periodismo deportivo / táctica y estrategia en fútbol y periodismo digital. He trabajado en medios de gran reconocimiento como El Espectador, Diario AS Colombia, El Periódico Deportivo y Colombia.com. Cobertura en Bolavip desde 2021.