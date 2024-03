No ha sido un torneo fácil para la Selección Colombia Sub 17, pero la tenacidad y los planteos tácticos han funcionado para ser superior a rivales como Ecuador, que se veía como rival directo por el cupo al Mundial.

La Selección Colombia sigue haciendo historia y en esta ocasión no son los hombres los que se ganan las miradas, sino las guerreras colombianas, que hacen historia en el Sudamericano Femenino Sub 17 que se juega en Paraguay. Un 4-2 ante Ecuador fue más que suficiente para ganar el cupo al Mundial de la categoría que se jugará en República Dominicana entre octubre y noviembre próximo.

