Más allá de las polémicas por los audios del VAR que no se han publicado, la Conmebol tomó importante decisión con jugadores colombianos.

Rodrigo De Paul aparece en la primera línea de tres con una de las sorpresas de este once ideal, Manuel Ugarte, quien fácilmente puede ser superado por Richard Ríos o Jefferson Lerma. James Rodríguez está en esta primera línea. Más adelante, el brasileño Raphinha y el goleador Lautaro Martínez acompañan a Lionel Messi.

James con Dávinson. (Photo by Chris Coduto/Getty Images)

Más allá de las polémicas arbitrales y unos audios del VAR que parece nunca van a llegar, la entidad sudamericana (Conmebol) tuvo que esperar tres semanas para publicar el once ideal oficial de la Copa América 2024. La decisión involucra a dos jugadores de la Selección Colombia. Se cree que es merecido que hagan parte del XI tras su destacada actuación, no solamente por el juego de la final, sino en el torneo a nivel general.

Han pasado tres semanas y las heridas no cicatrizan. La Selección Colombia se veía que podía tener más fuerza para los penaltis, que tenía hambre para alzar su segundo título de Copa América, que había talento y ganas para continuar. Sin embargo, Argentina lo dañó todo tras el 1-0 definitivo. La ‘Tricolor’ queda triste, pero sus jugadores más cotizados que nunca en las mejores ligas de Europa.

