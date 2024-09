¿Por qué a la Selección Colombia Femenina Sub 20 le dicen "equipo mediocre"?

Ya sin Colombia, quedaron definidas las semifinales del Mundial Sub 20 Femenino. Estados Unidos se verá las caras contra Corea del Norte y Japón jugará ante Países Bajos. Norteamericanas y norcoreanas se ven muy fuertes hacia el título, mientras que las neerlandesas apuntan a dar la sorpresa.

Nuevamente, parece que el debate sobre la mentalidad se coloca sobre la mesa y muchos en la red social X (Twitter) hacen énfasis a ese ítem tras la eliminación en el Mundial Sub 20, lo que deriva, para muchos, en una participación poco provechosa, pues se esperaba algo más y al menos alcanzar las semifinales.

¿Usted cree que la Selección Colombia Sub 20 Femenina es un equipo mediocre?

Las redes sociales no paran las reacciones tras la dura eliminación en el Pascual Guerrero de Cali. Algunas personas se expresan a forma de meme, otros lanzan las críticas y van de frente contra las jugadoras colombianas. La ‘Tricolor’ se gana la etiqueta de “equipo mediocre” debido a la prematura eliminación en cuartos de final y que eso significa un motivo de orgullo o que se cumplió con la tarea, más allá de que no se hubiera logrado el trofeo.

Colombia siempre estuvo al frente en el marcador y tuvo la intención de ratificar su favoritismo en la serie. Bajo el mano de Linda Caicedo, presionó, fue ofensiva y tuvo la iniciativa para hacer daño en la portería rival , pero faltó un poco más en el ataque para no pasar apuros. ¿Motivo de agradecimiento o realmente es un fracaso? Juzguen ustedes.

Las dirigidas por el técnico Carlos Paniagu a fallaron en la definición y tuvieron para ganar en los 90 minutos. El doblete de Karla Torres no fue suficiente ante la jerarquía de las neerlandesas, quienes aprovecharon los momentos para dar golpes muy duros en la portería de Luisa Agudelo.

Las reacciones no se han hecho esperar, y así como hay hinchas que celebran y muestran su agradecimiento a la Selección Colombia, están los que llaman al equipo femenino “mediocre” y no bajan la instancia de cuartos de final como “fracaso”. Cabe recordar que Países Bajos aprovechó los momentos del juego para empatar y en penaltis pudo certificar su pase a la final.

La Selección Colombia Sub 20 Femenina cerró su participación en el Mundial de la categoría en el que fue local. Miles de aficionados acompañaron a la ‘Tricolor’ en Bogotá, Medellín y Cali. Lastimosamente, en los cuartos de final, el equipo colombiano cayó ante Países Bajos y se apagó el sueño mundialista.

