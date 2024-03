Ante un gran escenario nada mejor que una gran victoria. La Selección Colombia le ganó por primera vez en su historia a España y no lo hizo de cualquier forma. La anotación de la victoria fue un golazo que tuvo una gran jugada de Luis Díaz, así que nadie mejor para revelar lo que pensaba en ese momento que el mismo autor del gol: Daniel Muñoz.

La Selección Colombia no la pasó bien en el primer tiempo. España tuvo el 62 por ciento de la posesión del balón que la transformó en cinco tiros totales y uno a puerta. De no ser por una gran atajada de Camilo Vargas, la Tricolor se hubiera puesto abajo en el marcador al principio de la segunda etapa.

Néstor Lorenzo metió mano en el equipo. Para el inicio del segundo tiempo ingresaron Richard Ríos y James Rodríguez por Kevin Castaño y Jorge Carrascal. El volante con la camiseta número 10 sería uno de los protagonistas del golazo de Colombia que estaba a punto de llegar. Jhon Arias, ‘Lucho‘ Díaz y Daniel Muñoz, los otros involucrados en el gran gol.

“Hay que seguir trabajando con mucha humildad y corregir. En lo personal, muy feliz y contento porque venía buscando este gol con la Selección ante un rival mundialista y campeón de Europa. La felicidad es doble”, le dijo Muñoz a Deportes RCN antes de revelar lo que pensó cuando Luis Díaz empezó la jugada que iba a terminar en el gol de la victoria de Colombia vs. España.

El reloj marcaba que iban 10 minutos del segundo tiempo cuando Arias sacó limpia una pelota en zona defensiva de Colombia. James controló el balón en dos toques y dio un pase largo con dirección a ‘Lucho’ Díaz. El extremo colombiano le ganó el uno contra a uno al defensor central Dani Vivian y, metafóricamente hablando, lo puso a bailar, lo dejó sembrado, y mientras todo esto pasaba, a Muñoz se le vinieron nueve palabras a la mente.

Lo que pensó Muñoz cuando Díaz hizo la gran jugada para el gol de Colombia

“Cuando vi a Luis que iba encarando al lateral dije: ‘Acá es. Hay que atacarle la espalda al lateral’. Justo me cayó ahí (el balón), me tire y al arco (…) El balón venia justo para eso, lo que hago es tirarme y al fondo de la red. Muy agradecido con Dios, con cada uno de mis compañeros. Fue un trabajo fenomenal”, le dijo Daniel Muñoz a Deportes RCN sobre el gol de la victoria de Colombia contra España.

El invicto de la Selección Colombia que sorprende al mundo del fútbol

La Selección Colombia no solo le ganó por primera vez en su historia a España, también continúa con un invicto que sorprende al mundo del fútbol. Ya son 17 partidos sin perder, seis oficiales y once amistosos, con un saldo de 12 victorias y cinco empates, 27 goles a favor, once en contra y un rendimiento del 80.3 por ciento. Los rivales más importantes a los que se les ganó son Alemania (0 a 2), Brasil (2 a 1) y España (0 a 1).

Encuesta ¿Cuántos partidos lleva sin perder la Selección Colombia? ¿Cuántos partidos lleva sin perder la Selección Colombia? YA VOTARON 0 PERSONAS