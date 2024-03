Hace mucho tiempo dejó de ser casualidad ver el nombre de Luis Díaz como tendencia en X. El jugador colombiano no para de tener buenas actuaciones y en medio de ese gran nivel con la Selección Colombia se conoció que ‘Lucho’ le pregunta por un equipo grande de Sudamérica a un compañero del Liverpool FC. ¡Oh, oh!

¿Un guiño para elegirlo como el equipo para volver a jugar en Sudamérica? Suena tentador. Cuando todo apuntaba a que ‘Lucho’ Díaz era uno de los jugadores indiscutidos al tener un valor en el mercado de $75 millones de euros, según el portal Transfermarkt, uno de los diarios más prestigiosos del Reino Unido instaló la narrativa de que Liverpool podría vender al futbolista colombiano.

El diario ‘The Sun’ publicó que la salida más impactante del Liverpool podría ser la de Díaz para asegurar las renovaciones millonarias de jugadores estelares como Mohamed Salah, Trent Alexander-Arnold y Virgil van Dijk. ¿Se empieza a ilusionar el equipo grande por el cual pregunta ‘Lucho’? No tan rápido…

Mientras empezaban aparecer rumores sobre novias (equipos pretendientes) de la talla del París Saint-Germain y el FC Barcelona, el periodista que da las bombas sobre los fichajes y las transferencias en Europa fue contundente sobre el futuro del jugador colombiano. “El LFC (Liverpool) no muestra ningún deseo o plan de vender a Díaz, considerado jugador clave. El PSG tiene prioridades diferentes y actualmente no está trabajando en el acuerdo con Luis Díaz”, afirmó Fabrizio Romano en X.

‘Lucho’ Díaz volvió a ser una vez más el jugador desequilibrante en la Selección Colombia y con una gran jugada terminó asistiendo a Daniel Muñoz para que la Tricolor le ganara por primera ocasión en su historia a España. Luego de esta gran actuación, Alexis Mac Allister, compañero en el Liverpool, reveló el equipo grande por el cual le pregunta el extremo colombiano.

Luis Díaz le pregunta por un equipo grande de Sudamérica a Alexis Mac Allister

Mac Allister le concedió una entrevista a Diego Monroig, periodista de ESPN, y cuando le preguntaron quién era el jugador del Liverpool que más le preguntaba por Boca Juniors, salió a la luz el nombre de Luis Díaz. ” Y… Bastante Alisson (arquero brasilero), siempre me dijo que el sueño de él era jugar en la Bombonera. Es una persona con la que hablamos bastante. Y después los sudamericanos. ‘Lucho’ Díaz también, jugó ahí con Junior en la Bombonera y siempre me pregunta o me cuenta su experiencia“, respondió el jugador argentino.

¿Hasta cuándo tiene contrato ‘Lucho’ Díaz en el Liverpool?

Una renovación parece inminente. Según el portal Capology, Luis Díaz es uno de los jugadores peor pagados del Liverpool FC al ocupar la posición número 18 de todo el equipo con un salario anual de $2.860.000 libras esterlinas y a la semana de $55.000 libras esterlinas, más de 274 millones de pesos colombianos. Este contrato va hasta el 30 de junio de 2027.