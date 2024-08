Lo sigue el Real Madrid y Néstor Lorenzo podría convocarlo a la Selección Colombia

Varias fuentes cercanas a la Selección Colombia, aseguran que Miguel Monsalve está bloqueado por Néstor Lorenzo, eso no quiere decir que esté convocado, pero sí estaría muy cerca a la lista definitiva. Se sabe que el entrenador argentino es minucioso en sus elecciones y si hay detalles que puedan aportar a su trabajo y marcar diferencia, no dudará en tenerlo en cuenta y acercarlo al proceso.

Miguel Monsalve con Gremio en la Copa Libertadores. (Photo by Heuler Andrey/Getty Images)

Miguel Monsalve es una ‘joya’ que se proyecta a nivel internacional y en las últimas horas se conoció que estaría en la lista de deseos del Real Madrid para las próximas temporadas. El volante paisa vive un presente envidiable y no necesitó adaptación para brillar en el exigente fútbol brasileño y en un club como Gremio, que carga presión al ser considerado uno de los más grandes de aquel país.

