La Selección Colombia enciende motores en la Copa América 2024. Enfrenta a su similar de Paraguay desde las 5:00 p.m., hora colombiana, este lunes. El equipo nacional tiene todo listo para el primer partido que lo irá encaminando al primer objetivo, que es clasificar a la siguiente ronda del torneo. El nivel de los jugadores de la ‘Tricolor’ es muy positivo.

Los dirigidos por Daniel Garnero llegan a este torneo con muchos problemas en el afán por configurar un proceso ganador que les permita ser protagonista en estos torneos y volver a un Mundial. La prueba de Copa América 2024 cae en un momento de adaptación que da posibilidad de sorpresas. La Selección Paraguay sabe que Colombia es favorita, pero quiere competir.

A su vez, el técnico Néstor Lorenzo se guarda los favoritismos y también extiende la invitación a la competencia. Muchos dan a la Selección Colombia como firme candidata al título, pero en el grupo están Brasil, la veteranía de los paraguayos para este tipo de competencias y la Costa Rica de Gustavo Alfaro. No serán jornadas sencillas.

Así como se guarda elogios para su propio equipo, Néstor Lorenzo comentó en rueda de prensa si la Copa América es un examen para el equipo nacional. Para sorpresa, el entrenador argentino confirma que no es una evaluación. Los exámenes para la Selección Colombia son las Eliminatorias, según el entrenador.

“El objetivo es ganar cada partido. Sin duda que sí siento que estamos en buen momento, uno se ilusiona, pero vamos partido a partido. Todo se va a ver cómo arranquemos, cómo siga el grupo, Dios quiera que clasifiquemos. El campeón se va armando de menos a más. Generalmente, no gana el que hace cuatro goles en el primer partido. La eliminatoria es tanto o más importante que esto, queremos ir al Mundial. El examen son los partidos de la Eliminatoria, que fueron con altibajos, pero a la altura”, dijo Lorenzo en rueda de prensa.

A su vez, Néstor Lorenzo se refirió al favoritismo que ronda en la Selección Colombia, pues muchos la dan como favorita al título de Copa América 2024. El entrenador argentino da la cara y lanza unas contundentes palabras que alejan al equipo nacional de cualquier presión.

“Saben que estamos ilusionados, pero el tema es que casi nunca gana el favorito. Generalmente, se pone al favorito al que quieren voltear. Entonces, no nos vamos a subir en eso, nosotros vamos partido a partido. Es más, menos que partido a partido, pelota a pelota les digo a los jugadores. Así se ganan los partidos. Más allá de lo bien que nos fue, no nos garantiza nada para mañana (24 de junio vs Paraguay)”, dijo Lorenzo sobre el favoritismo.