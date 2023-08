La Selección Colombia vive un presente envidiable en el Mundial Femenino que se disputa en Australia y Nueva Zelanda. Las jugadoras colombianas están haciendo historia y se encuentran a un partido de asegurar su paso a los octavos de final donde enfrentarán a Jamaica o Francia dependiendo la posición en la que clasifiquen.

Este miércoles, la Federación Colombiana de Fútbol publicó en sus cuentas oficiales la entrega de 23 premios para las futbolistas que están en la Copa Mundial de la FIFA. Los detalles que tuvieron los de la FCF causaron polémica entre los seguidores del combinado nacional, pero fueron bien recibidos por las jugadoras.

Las representantes de nuestro país recibieron tabletas, computadores, audífonos y celulares. Los hinchas de inmediato dieron su opinión y sugirieron: “pero que también les paguen lo que va a girar la FIFA, no? Que no pase “de agache”, esto después de que el presidente de la FIFA informara que ellos no darían directamente los premios individuales que ya habían prometido, sino que estarían a cargo de cada Federación.