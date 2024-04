James Rodríguez sorprendió a todos con una nueva noticia. El colombiano anunció su posible fecha de retiro y despertó todo tipo de comentarios en redes sociales. Para nadie es un secreto que el ‘10’ es uno de los mejores jugadores de la historia de nuestro país, para muchos el número uno, sin embargo, también hay quienes no gustan de su fútbol.

El actual jugador de Sao Paulo y la Selección Colombia vive un buen momento a nivel individual y de grupo, está mostrando buen fútbol, está en forma y con continuidad de cara a la Copa América que se jugará a mitad de año en Estados Unidos.

Los mensajes de los hinchas de James Rodríguez tras el anuncio de su retiro

Los colombianos y sus seguidores se enteraron de una noticia que generó impacto, pues comentó cuál sería su fecha del retiro. El capitán y referente de la Selección indicó que jugará el Mundial que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá y se retirará, por lo que le quedan aproximadamente tres años.

“La idea es jugar el Mundial y pensar bien las cosas. Me quiero retirar en una competición grande o en un equipo bueno, así que aprovécheme y véanme en estos 3 añitos que quizás sean los últimos 3 años. No sé todavía, estoy pensándolo bien”, dijo en una transmisión en sus redes sociales.

Los comentarios no se hicieron esperar en las diferentes plataformas: “Jamecito esta en otra cosa , quizás el esfuerzo que va a hacer es Oara no parecer retirarse muy joven o por vivir ese mundial , pero se sabe que ya no da mas de lo hoy da”. “Me convencí de que James le hace más bien que mal a la selección. No podríamos encontrar otro en su puesto de aquí al mundial”.

“El jugador que pudo ser leyenda en rela Madrid o en Bayern Munich o en Everton pero su indisciplina lo dejo a un lado esperemos que al menos juegue. Y sea un buen elemento en Brasil”, son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales.