La Selección Colombia reveló la lista de convocados para lo que será la tercera y cuarta fecha de la Eliminatoria, en donde el primer rival será la Selección de Uruguay, duelo muy importante para el equipo ‘cafetero’, debido a que tiene que hacer respetar su casa y para muchos es la oportunidad de sacarse la espina del el último duelo, en el que los ‘charrúas’ ganaron 0-3.

Para este compromiso, el entrenador de la ‘tricolor’, Néstor Lorenzo, eligió que el horario para que se juegue sea las 3:30 PM, en donde el sol el calor y la humedad se hace sentir en la ciudad de Barranquilla, tema que siempre ha sido de temor para los uruguayos, los cuales suelen desgastarse ante ese fuerte clima.

Precisamente sobre lo que será el ambiente en la capital atlanticense, fue que el entrenador de Uruguay, Marcelo Bielsa, se refirió a lo complicado que será jugar así con ese ambiente, pero de igual manera advirtió que su intención es la de disputar el duelo en el campo de juego de Colombia y no cambiar la idea que ha venido teniendo el equipo.

Bielsa Advirtió a la Selección Colombia

“En Barranquilla tendremos dificultades, pero vamos a intentar jugar en campo rival. No vamos a especular. No vamos a renunciar a la idea que tenemos”, dijo el técnico argentino en rueda de prensa ante los medios de comunicación, resaltando que no llegarán al Metropolitano a especular, sino que a ir por la victoria desde el primer minuto.

Además, Marcelo se refirió al talento del futbolista uruguayo, la cual comparó con los jugadores de Brasil, que será otro de sus rivales en la próxima doble jornada, es por esto que indicó que su idea es ganarle a Colombia y a los brasileros y sumar los seis puntos que los dejaría en la parte alta de la tabla de posiciones.

“La mitad de los jugadores de Uruguay son comparables con la mitad de los de Brasil, mi ilusión es poder ganar a Colombia, ganar a Brasil, estamos en condiciones de soñar y competir contra ambos”, dijo Bielsa.

¿Cuándo juegan Colombia vs. Uruguay?

La Selección Colombia recibirá por la Eliminatoria a Uruguay el próximo jueves 12 de octubre a las 3:30 PM, compromiso que se llevará a cabo en el estadio Metropolitano de la ciudad de Barranquilla.