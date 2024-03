De un momento a otro se pasó de sufrir la no clasificación al Mundial de Qatar 2022 a levantar la cabeza y mirar como la lluvia de elogios no se detiene. Los entrenadores de España y Rumania se rindieron ante el nivel de la Selección Colombia, pero el DT Néstor Lorenzo decidió parar una marcha, les respondió e hizo un llamado a la calma.

Todo empezó luego de la victoria contra España por un gol a cero cuando el técnico Luis de la Fuente afirmó sobre Colombia que “teníamos un rival muy poderoso delante”. Luego, el entrenador de España volvió a ver el partido contra la Tricolor y redobló la apuesta a la hora de elogiar a Luis Díaz, James Rodríguez y compañía.

De la Fuente estuvo en conferencia de prensa antes del empate contra Brasil, y bajo la premisa que el partido contra la Selección Colombia no fue como jugar contra“la comunidad de vecinos”, señaló que la Tricolor“es un equipazo que sabíamos que nos iba poner también en dificultades“. Se pasó la página de la victoria histórica y antes de enfrentar a Rumania llegaría otro gran elogio.

“Es la selección más en forma del mundo, un equipo muy eficiente y un equipo con mucha calidad individual. Venció a España, Brasil y Alemania. No fue absolutamente nada por casualidad. Llegan después de 20 partidos sin perder”, afirmó Edward Iordanescu, el entrenador de Rumania, antes de lo que sería otra buena victoria de Colombia.

La Selección Colombia le ganó tres goles a dos a Rumania tras un gran primer tiempo. Los goles los anotaron Jhon Córdoba, Jhon Arias y Yáser Asprilla. Luego del triunfo, Luis Díaz afirmó que “seguiremos trabajando de la misma manera, con los pies sobre la tierra, no hemos ganado nada” y, de esta manera, confirmaría la premisa de Néstor Lorenzo para responderles a los entrenadores de España y Rumania.

Lorenzo les responde a los elogios de los entrenadores de España y Rumania

En la conferencia de prensa posterior al triunfo contra Rumania a Néstor Lorenzo le preguntaron que si eran ciertos los elogios de los entrenadores de España y Rumania que pusieron a Colombia como una de las mejores selecciones del mundo y la respuesta fue contundente: “No, no. La verdad que trabajamos partido a partido. Cada partido es un problema nuevo y hay que resolver cada situación. La realidad y la actualidad de los jugadores que conforman el equipo es otra. Creo que el grupo está fuerte en el sentido que las dificultades nos han hecho un poquito mejores. Por necesidades hemos ampliado el número de jugadores disponibles y eso nos da satisfacción porque él que entra lo hace bien y eso nos pone en un lindo reto”.

Lo que piensa el entrenador de la Selección Colombia del gran invicto

La Selección Colombia llegó a 18 partidos sin perder en la era de Lorenzo y ya son 21 encuentros en total sin conocer la derrota. ¿Qué piensa el entrenador argentino al respecto? “Lo de los resultados es partido a partido. No es una casualidad, pero no estamos pendiente del invicto ni mucho menos, sino que el equipo siga creciendo. Creo que en esta gira se ha visto un crecimiento en todo el sentido, me hubiera gustado terminar tres a cero. Pero bueno, esos errores sirven para corregir en la victoria que siempre es más fácil y mejor“, afirmó el DT de la Tricolor en conferencia de prensa.