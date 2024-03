¿Los lleva a Copa América? Los 3 jugadores ausentes que Lorenzo nombró tras la victoria vs. Rumania

¿Se les ganó a dos rivales importantes de Europa? Sí. ¿Se mostró un buen nivel colectivo? También. ¿Hay fútbol para ilusionarse? Claro, por qué no, pero el objetivo principal es llegar a la final de la Copa América. Con este contexto, Néstor Lorenzo habló sobre los sistemas tácticos con los que llegará la Selección Colombia al torneo más antiguo de selecciones en el mundo y surgieron tres nombres de jugadores ausentes en la última victoria.

La base de Colombia con Camilo Vargas, Daniel Muñoz, Jefferson Lerma, James Rodríguez y Luis Díaz, pasó con una calificación alta la fecha FIFA de marzo con victorias contra España y Rumania. Los elogios por parte de los entrenadores rivales no pararon de llegar, pero los referentes de la Selección hicieron un llamado a la calma.

Mientras que James sostuvo después de la victoria contra España que “lo más importante es que hemos tenido tranquilidad como un equipo grande, somos excelentes jugadores y estos partidos son amistosos. Lo más importante comienza en junio“; ‘Lucho’ Díaz afirmó tras el triunfo frente a Rumania que “seguiremos trabajando de la misma manera, con los pies sobre la tierra, no hemos ganado nada” .

La importancia de lo que se haga o se deje de hacer en la Copa América 2024 está más que clara al interior de la Selección Colombia, así que la lista de 23 jugadores que el entrenador Néstor Lorenzo puede entregar máximo hasta el viernes 12 de junio pasó a ser uno de los temas que se tocaron en la conferencia de prensa posterior a la victoria contra Rumania del 26 de marzo.

Al entrenador de Colombia le preguntaron si ya tenía definida la lista para la Copa América y la respuesta fue contundente: “No. El grupo es amplio, ojalá pudiera elegir 30 o 35 (jugadores) porque de verdad que me ponen en dificultad los muchachos, están compitiendo muy bien. Eso hace que la calidad del equipo mejore porque están todos en buen nivel, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a dos meses, así que de ninguna manera tengo definido el grupo“.

Los 3 jugadores ausentes que Lorenzo nombró tras la victoria vs. Rumania

El periodista Thomas Blanco le preguntó a Néstor Lorenzo por los esquemas tácticos que utilizaría en la Copa América 2024 y aparecieron los nombres de los tres jugadores ausentes que el DT nombró tras la victoria vs. Rumania. “Hoy (26 de marzo) elegimos eso (4-3-1-2) por el tipo de rival, pero también hemos hecho un 4-2-3-1 con James que ha salido bien con extremos. En esta gira se nos ha lesionado (Luis) Sinisterra, un jugador que juega por banda, no está Juan Cuadrado y no estuvo (Diego) Valoyes, jugadores que fueron parte del proceso y que nos dan amplitud por banda y el resto son un poco distintos en características”, afirmó el entrenador argentino.

Los rivales de Colombia en la Copa América 2024

A la espera de confirmar un segundo partido amistoso después del duelo contra Estados Unidos del 8 de junio, la Selección Colombia debuta en el Grupo D de la Copa América frente a Paraguay el lunes 24 de junio a las 5:00 P.M. Luego, el segundo rival es Costa Rica el viernes 28 del mismo mes a las 5:00 P.M. y se cierra la fase de grupos contra Brasil el martes 2 de junio a las 8:00 P.M.