Tras casi años de proceso, llegó el primer partido para el olvido en el ciclo de Néstor Lorenzo. Tarde o temprano iba a llegar este momento y fue en la visita de la Tricolor a El Alto para medirse ante la selección sorpresa de las Eliminatorias. Fue derrota por 1-0 ante Bolivia y ese resultado por la mínima diferencia acabó con el invicto del equipo rumbo al Mundial de 2026.

Luego del partido, Néstor Lorenzo compareció ante los medios de comunicación y no se cortó cuando tuvo que hacer la autocrítica. Sin pelos en la lengua, aseguró que la derrota fue por la grave falta de definición en el frente de ataque: “Nosotros tuvimos muchas y no pudimos concretar ninguna”, sentenció.

Aunque no dio nombres propios, ese ‘palito’ del DT de la Selección Colombia fue para Jhon Córdoba, delantero que falló varias opciones claras de gol con las que la Tricolor hubiese cambiado la historia del resultado final. Sus errores a la hora de definir hizo que muchos hinchas extrañaran a otros delanteros colombianos.

Lesión de Roger Martínez y la ausencia de Rafael Santos Borré

Cabe recordar que el delantero titular de Colombia ante Bolivia fue Roger Martínez. De manera sorpresiva, fue elegido por Néstor Lorenzo para ocupar la posición de ‘9’ y el cartagenero tenía una misión muy clara en esta elección: aprovechar cada jugada para ganar en velocidad. Una fuerte falta lo lesionó cuando solo habían pasado 20 minutos del primer tiempo. Ahí se dio el ingreso de Jhon Córdoba.

Así fue la dura entrada de Héctor Cuéllar a Roger Martínez en El Alto. / TV.

¿Por qué no eligió otro delantero? La respuesta es muy sencilla: no había más opciones en el banquillo de suplentes. Cabe recordar que para esta convocatoria no fue citado Rafael Santos Borré, quien sufrió una lesión en Brasil que le impidió atender un nuevo llamado de la Tricolor.

Mientras tanto, el otro delantero en las cartas de Néstor Lorenzo estaba en las tribunas de El Alto viendo el partido, siendo descartado para el choque ante los bolivianos. Decisión obligada para el cuerpo técnico por acumulación de amarillas y una que no se repetirá para el duelo ante Chile.

Jhon Jader Durán, el ‘Plan A’ de Colombia para enfrentar a Chile

Justamente fue Jhon Jader Durán el único de los citados por Néstor Lorenzo que se perdió el duelo ante Bolivia, por acumulación de tarjetas amarillas en las Eliminatorias Sudamericana. Fue amonestado en la anterior jornada ante Argentina, lo que lo inhabilitó para el juego en El Alto.

Por esa razón estuvo en las tribunas de El Alto y no fue opción para reemplazar a Roger Martínez cuando salió lesionado, tras la dura entrada que acabó en la tarjeta roja para Bolivia. La buena noticia es que ya cumplió su fecha de sanción y se espera que sea titular con la Selección para enfrentar a Chile en Barranquilla.

