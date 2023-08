Catalina Usme no tuvo una de sus mejores presentaciones con la Selección Colombia, en el juego por los cuartos de final del Mundial ante Inglaterra, en el que el equipo sudamericano quedó eliminado, hecho que desató la tristeza en la jugadora, que en medio del llanto lo expresó.

La futbolista del América de Cali tuvo muy buenas presentaciones en la Copa del Mundo, como ocurrió en el duelo contra Jamaica, en donde anotó el gol que le dio el triunfo a la ‘tricolor’, y mostró el liderazgo que la ha caracterizado a lo largo de su carrera deportiva.

Una de las grandes preguntas que se hacen los hinchas, es si Catalina estará en el próximo Mundial y en los compromisos que se le vienen a Colombia con la Selección, es por esto a la capitana le consultaron sobre si su ciclo en la ‘tricolor’ había terminado, a lo que en el medio del llanto, indicó que espera que no.

“Quisiera pensar que no, que aún me queda otro Mundial. Esto es fútbol, un deporte competitivo, y siempre he pensado que la que mejor está es la que tiene que estar”, dijo Usme, mostrando sensatez en su respuesta, por lo que recibió muchos mensajes de apoyo por parte de los aficionados, que esperan seguirla viendo con la Selección.

Aquí el video con la respuesta de Catalina Usme: