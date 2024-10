Un periodista boliviano intentó provocar a Lorenzo y así respondió el DT de Colombia

Es un hecho. Se calentó, deportivamente hablando, el partido entre la Selección Colombia y Bolivia por la fecha 9 de la Eliminatoria Sudamericana al Mundial 2026. Un periodista boliviano intentó provocar a Néstor Lorenzo en plena conferencia de prensa y el DT le respondió con mucha altura.

¡A los hechos! Óscar Villegas, entrenador de Bolivia, sostuvo que “ojalá pudiéramos tener la información que Colombia ya tiene de Bolivia” luego de denunciar que lo estaban espiando. ¿Qué pasó después? Lorenzo confirmó todo lo que le vienen haciendo a la Tricolor con tal de sacar una ventaja deportiva. El ambiente hostil es más que evidente para el partido del jueves 10 de octubre a las 3:00 P.M. en el estadio Municipal de El Alto.

“Hay gente que quiere a ganar a cualquier costo que hace cosas que son indebidas. El preparador físico nuestro tuvo que venir dos veces a Bolivia porque la primera vez que había acordado todo en una ciudad le cambiaron toda la logística y se la dieron vuelta al momento de tomar las decisiones que habían dicho. Así eso muestra que, de entrada, nos quisieron complicar un poco, pero pensamos en el partido nada más. Creemos que dentro de la cancha vamos a hacer lo suficiente y lo mejor para sacarlo adelante. No nos detenemos a quejarnos de todas las cosas que nos fueron haciendo en este tiempo“, afirmó Néstor Lorenzo.

Mientras la conferencia de prensa empezaba a subir cada vez más la temperatura y se conocía que a la selección colombiana le quitaron los jugadores de un equipo boliviano que estaban utilizando como sparrings, Lorenzo no dudó e hizo una fuerte advertencia de lo que podría hacer ante la denuncia que espiaron el entrenamiento de Colombia del martes 8 de octubre.

James entrenando en Bolivia. (Foto: X / @FCFSeleccionCol)

Luego de afirmar sobre la persona que estaba espiando a la Selección Colombia que “lo identificamos, tenemos fotos y por ahí hacemos la denuncia del caso a donde corresponda. Por supuesto que uno quiere entrenar con las discreción e intimidad que se merece y fue una ruptura a la intimidad del plantel lo que sucedió, pero tenemos a la persona fotografiada y todo“, Néstor Lorenzo recibió una pregunta de un periodista boliviano que intentó provocarlo.

La pregunta que molestó al entrenador de Colombia en plena conferencia de prensa

Adrián Arismendi, periodista del programa boliviano ‘Dosis de fútbol’, tomó la palabra y empezó a formular la siguiente pregunta que iba a molestar a Lorenzo: “Usted no considera que fue una decisión (equivocada) llegar a Cochabamba solamente con cuatro días de anticipación tomando en cuenta que los expertos dicen que llegan sobre la hora o realmente se tiene un tiempo importante de adaptación. Considerando también que sus jugadores llegaron a cuenta gotas y que, al parecer, no estarían listos para disputar este encuentro en El Alto. Y tomando en cuenta sino estás capacitado y listo para jugar en El Alto te puede jugar en contra, te puede faltar el oxígeno, te puede dar mareo, no responder el cuerpo y situaciones adversas: ¿Ustedes están realmente preparados para afrontar este compromiso?“

Un periodista boliviano intentó provocar a Lorenzo y así respondió el DT

La molestia ante la pregunta del periodista boliviano que intentó provocarlo fue evidente, así que Néstor Lorenzo no dudó en responderle de manera vehemente. “¡Sí, estamos preparados! Ayer (8 de octubre) lo dije, no hay recetas mágicas. He venido sobre la hora al (estadio) Hernando Siles con la Selección Argentina y la selección colombiana y nos fue bien. Argentina fue dos días antes y les fue bien, otros vinieron aquí (Cochabamba) y les fue bien. Otros vinieron y les fue mal, siempre se mide la decisión a partir del resultado, no de atrás hacia adelante sino de adelante hacia atrás, y estamos haciendo todo lo posible para que salga de la mejor manera y tenemos fe que se están haciendo bien las cosas”, respondió el DT de Colombia en conferencia de prensa.