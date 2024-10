Pues bien, Diego Novoa fue una de las figuras del partido y pone a temblar la titularidad de Álvaro Montero en el equipo azul. Tuvo tres atajadas de ensueño en el estadio Alfonso López, además de detener un cobro de club bumangués en la tanda. Lastimosamente, para la hinchada, eso no fue suficiente para evitar la eliminación de Millonarios en la Copa Colombia 2024.

