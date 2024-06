Ante la posible salida de Sao Paulo, James Rodríguez recibió el apoyo de Yerry Mina con el mensaje perfecto a todos los que no confían en él.

Yerry Mina y el mensaje perfecto a Sao Paulo y a todos los que no confían en James Rodríguez

No cualquiera llega a los 100 partidos con la selección de su país. James Rodríguez celebró un nuevo hito con Colombia y no hubo una mejor previa a la victoria contra Bolivia que el mensaje perfecto de Yerry Mina a todos los que no confían en el capitán de la Tricolor como el DT de Sao Paulo.

James no llegará con un buen presente a la Copa América 2024 si se trata de continuidad en el Sao Paulo. El mediocampista jugó su último partido a nivel de clubes con los cinco minutos que estuvo en cancha en el empate contra Palmeiras del 29 de mayo. ¿Qué pasó? El entrenador del equipo brasilero no le dio el voto de confianza al ’10’.

Se anunció a Luis Zubeldía como DT de Sao Paulo el 20 de abril de 2024 y en la conferencia de prensa en la que lo presentaron le preguntaron cómo pensaba utilizar a James Rodríguez en medio de la irregularidad que tenía en el equipo. “Es importante tener a todos los jugadores en el mejor nivel posible como se llame. Cada jugador necesita una atención particular de parte del grupo de trabajo, pero todos los jugadores tienen que pensar en función del equipo. El equipo está por encima de cualquier nombre, pero no todos los seres humanos somos iguales”, fue la advertencia del entrenador al mediocampista colombiano.

Al ver que James no era convocado a los partidos de Sao Paulo, la pregunta fue inevitable para Zubeldía. “Es porque creo que otros compañeros necesitan estar aquí“, respondió el entrenador sobre la ausencia del jugador colombiano y el presidente del equipo brasilero se iba a referir al tema.

El presidente de Sao Paulo y James Rodríguez. (Foto: Imago)

Mientras que Julio Casares, presidente de Sao Paulo, dijo sobre James Rodríguez que “no juega, pero su llegada ya ayudó. Nos convirtió en protagonistas de importantes fichajes. El jugador a veces no encaja por motivos físicos o decisiones técnicas. Si se va que sea tan natural como su llegada“; Jorge Nicola, periodista brasilero del canal Paramount+, señaló que el colombiano “dejaría el equipo a mitad de año cuando Sao Paulo espera por propuestas para liberarlo gratis, sin ninguna complicación financiera, solo para no tener más el costo de 1.5 millones de reales por mes (295.480 dólares aproximadamente).

Yerry Mina y el mensaje a todos los que no confían en James Rodríguez

Ante el claro escenario que en Sao Paulo ya no confían en James Rodríguez, Yerry Mina apareció con el mensaje perfecto en conferencia de prensa: “Compartí con él en Everton, tengo que agradecerle mucho por como es, como se entrena, por como es dentro y fuera del campo, porque es un profesional. Lo conozco muy de cerca y sé que es un líder positivo, un líder que siempre te lleva a ganar. Te dice cosas para mejorar hasta en la comida y en los pequeños detalles”.

James celebró los 100 partidos en la Selección Colombia con una goleada vs. Bolivia

Una cinta de capitán especial, una camiseta conmemorativa y una placa, recibió James Rodríguez al llegar a los 100 partidos en la Selección Colombia. ¿Cómo lo celebró? Con 83 minutos de juego en la goleada contra Bolivia por tres goles a cero. El siguiente partido de la Tricolor es el debut contra Paraguay en la Copa América el lunes 24 de junio a las 5:00 P.M.