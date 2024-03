Lo que para muchos es una discapacidad que limitaría el alcance de los sueños, para ella fue la motivación ideal para ser una de las mejores tenistas en silla de ruedas del mundo. Tan importante es lo que ha hecho Angélica Bernal Villalobos representando a Colombia que habló en exclusiva con BOLAVIP y le contó que conoció a dos de las estrellas más importantes en la historia del tenis: Novak Djokovic y Rafael Nadal.

Angélica Bernal nació con focomelia que es la carencia de un miembro, en su caso fue la pierna derecha. Sin embargo, desde los seis años con una prótesis empezó a practicar deportes como voleibol, básquetbol y patinaje. El encuentro con el tenis no podía ser de otra manera, porque lo que es para uno es para uno.

La Federación Internacional de Tenis realizó una clínica en Bogotá y se dio la casualidad de que era en el sitio donde le hacían la prótesis a Angélica. La invitaron y después de realizar todas las actividades, un entrenador holandés le dijo que tenía muchas posibilidades de tener buenos resultados, pero que la única categoría para hacerlo en alto rendimiento era en una silla de ruedas. Aquí llegaría el primer no del camino.

“Entonces, con mi papá y mamá decidimos que era un no rotundo porque desde muy pequeña había realizado todas mis actividades con la prótesis. Nunca use bastones, nunca use silla de ruedas. Era súper independiente en el colegio y en la vida cotidiana. Lo que la gente tiene en la cabeza al ver una silla de ruedas es que es una persona como limitada, que no es independiente y que no puede manejarse sola”, le empezó diciendo Bernal a BOLAVIP.

El tenis le hacía un llamado prioritario. Su tía, entrenadora de la Liga de Tenis de Bogotá, no iba a dejar pasar la oportunidad y le insistió para que conociera la herramienta que, sumada a su talento, le iba a cambiar la vida. “Me senté en una silla que claramente no era de mis medidas, pero apenas me siento en ella quedé enamorada porque estaba jugando tenis. Me podía mover en la cancha sin pensar que me iba a caer porque con la prótesis había muchas caídas, no era especial para deportes ni para correr. Tampoco le podía llegar a la bola al tiempo. En silla de ruedas, a diferencia del tenis convencional, es que la bola puede rebotar dos veces”, sostuvo Angélica Bernal y lo mejor de su historia estaba por llegar.

El camino de Angélica Bernal para llegar al Top-10 de las mejores tenistas en silla de ruedas del mundo

-¿En algún momento creyó que no sería posible llegar al Top-10 de las mejores tenistas en silla de ruedas del mundo?

-No, cuando empecé a jugar y entrenar mi gran sueño y meta fue ser número uno del mundo. Primero me entrenó mi papá y luego con unos entrenadores de la liga de Bogotá. Al poco tiempo quedé campeona nacional, seguí viajando y al principio no había la categoría junior ni mujeres en Colombia. Competí contra hombres. Después para 2007 y 2008, dos años después de haber empezado, se abrió la categoría femenina y soy la primera campeona femenina nacional.

-¿Qué ha sido lo más gratificante de llegar a tener 30 títulos profesionales?

-Hay sueños que uno no tiene en la mente y que se cumplen. Uno de ellos ha sido ser medallista de oro parapanamericana de Lima 2019 y haber estado en tres juegos paralímpicos (Londres 2012, Rio 2016, y Tokio 2020), son cosas que jamás se me habían pasado por la mente y cuando ya las logras es como: ‘Wow’. Lo disfruto y lo quería. También ser el mejor deportista paralímpico de Colombia 2020 y las otras cosas gratificantes como el poder ser ejemplo para muchas personas, no solo con discapacidad, sino también para niños y jóvenes. Con disciplina, trabajo en equipo y apoyo de la familia, las cosas sí se pueden dar y una persona colombiana puede llegar a un Top-10 mundial.

Así conoció Angélica Bernal a Novak Djokovic y Rafael Nadal

El talento, la disciplina, perseverancia y un apoyo familiar incondicional, llevaron a que Angélica Bernal fuera la primera tenista colombiana en silla de ruedas que juega los cuatro Grand Slams: Abierto de Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open. En lo deportivo, ha llegado a semifinales en la categoría sencillos del US Open 2020 y en dobles en el Australia Open 2024. A nivel personal, le reveló a BOLAVIP que ha podido conocer a figuras de la talla de Serena Williams, Jannik Sinner, Grigor Dimitrov, Rafael Nadal y Novak Djokovic. Con el número uno del mundo tiene una anécdota imperdible.

-¿Una frase de estas estrellas del tenis que recuerde y que la haya marcado?

-Lo había visto varias veces, pero el año pasado me atreví a pedirle una foto a Djokovic porque cada uno está en sus competencias. No voy a un Grand Slam como fan, cada uno tiene su agenda de entrenamientos, calentamiento, partidos; así que si uno se los cruza no es que voy a ir a pedirle una foto. El año pasado se dio la oportunidad (…) Me preguntó que cómo me había ido, que cuándo empezaba a jugar. Es muy gratificante. También sé que Djokovic tiene conocimiento del tenis en sillas de ruedas, ha tenido experiencias y respeta mucho nuestra profesión.