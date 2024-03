“Estaba quebrado, estaba jugándome mis últimas fichas”, fueron las palabras perfectas de José Guillermo Fernández para describir cómo un simple mensaje en Instagram de Lionel Messi salvó la situación económica de su familia y de su empresa ‘La Bohierro Parrillas’. Con esta épica historia, el futbolista argentino hizo una de sus mejores jugadas fuera de la cancha.

Guillermo Fernández empezó a ser conocido en el mundo del fútbol por ser aquella persona que se hizo viral porque Leo Messi le pidió que le hiciera una parrilla (asador) y se la enviara a Miami. El relato de Guille, como le dicen los más cercanos, empezó a ser noticia y BOLAVIP quiso ir más allá para saber el impacto que tuvo el mensaje del capitán de la Selección Argentina. Es increíble lo que logró.

Con orgullo confesó que su padre lo llevó a aprender todo sobre el tema de la herrería, y ante la necesidad de no recibir el dinero suficiente para mantener a su familia trabajando en su profesión de hacer tomografías y resonancias magnéticas, Guillermo decidió construir un techo en su casa y empezar a trabajar en herrería. A los tres años recibió el primer pedido para hacer una parrilla y… ¿Quién iba a pensar que ese camino lo iba a llevar hasta el mismísimo jugador del Inter Miami?

“El mensaje de Leo el día que llegó fue algo que no podíamos creer. Veníamos atravesando duros momentos en el taller y teníamos muy poco trabajo. Ver el mensaje con el chulo azul en nuestro teléfono fue como: ‘Esto es una broma. No puede ser que Leo Messi no este escribiendo’”, le empezó contando Guille Fernández a BOLAVIP.

La pandemia del coronavirus representó una notable oportunidad de crecimiento para la empresa ‘La Bohierro Parrillas’. Poder llevar tu parrilla portátil a cualquier lugar para hacer un asado llevó a que Guillermo comprara dos máquinas industriales que aceleraron el proceso de elaboración. Las 12 horas de trabajo que tenían a una persona haciendo una parrilla por día se iban a reducir. El futuro parecía prometedor, pero una tormenta que solo Lionel Messi pudo parar estaba por llegar.

La historia del mensaje de Messi que salvó a una familia: ‘Estaba quebrado’

-¿Cómo cambió la empresa después del mensaje que Messi les envió pidiendo una parrilla?

-La verdad que fue un cambio muy grande. Nosotros en el 2023 veníamos subsistiendo como negocio. Lo único que pude hacer para mantenerlo fue reinventarme con los envíos al exterior y es allí donde dimos con el cliente justo. En julio del año pasado una persona llamada Lucas me pide una parrilla desde Miami y resultó ser el mejor amigo de Leo (Messi). Se ve que cuando llevó la parrilla, al tiempo Leo fue a comer un asadito a la casa y es así como después viene y nos escribe a nosotros para pedirnos una parrilla más grande.

-¿En algún momento de la difícil situación que vivió ‘La Bohierro Parrillas’ pensó en cerrar la empresa?

-Sí, de hecho, les doy vacaciones a los cinco chicos que trabajan conmigo porque no había nada que hacer. Con mi esposa hacíamos un equipo de siete y les dije a los chicos: ‘Si después de publicar el video de Leo vendemos al menos unas 20 parrillas cuando ustedes vuelvan les digo vamos a continuar, sino pasa nada lamentablemente vamos a cerrar o al menos espérenme mientras puedo juntar unos pesos para continuar’. Estaba quebrado, estaba jugándome mis últimas fichas el año pasado y realmente el mensaje de Leo fue una luz al final del túnel. Nos permitió volver a creer, a generar esperanzas.

El efecto Messi: De casi cerrar su empresa a explotar la producción de parrillas

En tiempos malos, aquellos que casi lo llevan a cerrar su empresa de parrillas, Guillermo Fernández le confesó a BOLAVIP que vendían de 15 a 10 parrillas por mes. ¿Qué pasó después del mensaje de Lionel Messi haciéndole un pedido? Esa cantidad empezó hacerse por día, la cuenta de Instagram de ‘La Bohierro Parrillas’ ganó 100 mil seguidores en menos de tres días y llegaron a tener 6 mil solicitudes de mensajes en Instagram. Ahora, como el mismo Guille lo confesó, “tenemos muchos pedidos de todas partes del mundo, veníamos de una crisis terrible en cuanto a ventas y de repente explotamos”.

El mensaje para Lionel Messi después de que salvara a su familia y a su empresa

-Si pudiera conocer a Messi: ¿Qué le diría?

-Le daría las gracias en nombre de todas las personas a las que les está cambiando la vida. Le diría que no dimensiona que, con un simple mensaje, le puede cambiar la vida a muchas personas. Le diría que gracias por eso. Le ha cambiado a la vida a las personas que están a su alrededor que es lo más importante.