Carlos Santos destruyó a José Juan Macías: "En un pique de 20 metros no me gana"

Antonio Carlos Santos, exjugador y leyenda del Club América, se ha acostumbrado a lanzar críticas constantes hacia jugadores de la Liga MX y ponerse a mucha gente en su contra. En esta ocasión, el exmediocampista ofensivo lanzó una dura crítica hacia José Juan Macías, atacante de Chivas de Guadalajara.

El Negro Santos platicó en una entrevista con W Deportes y aseguró que, desde que Macías sonó para ser nuevo refuerzo de un equipo europeo, no salió de la banca. Además, señaló que le ganaría en un pique de 20 metros.

"Yo no estoy de acuerdo, si tú me pones a correr con JJ Macías, ponemos un pique de 20 ó 30 metros y le gano. Desde que a JJ Macías le dijeron que era un fenómeno y que lo querían todos los equipos europeos, no sale de la banca de Chivas, así son todos, es como Henry Martin, nada más mete un gol y todos (lo enaltecen), yo creo que la historia del futbolista tiene que pasar por lo que él deja, no por momentos nada más", destacó.

Carlos Santos apuntó contra José Juan Macías. Jam Media.

Además, el exfutbolista recordó aquella pelea que tuvo con Rodolfo Pizarro por redes sociales; sin embargo, confesó que únicamente estaba dándole consejos al actual elemento del Inter Miami.

��En la línea telefónica de Pasión W, Antonio Carlos Santos, Miembro del salón de la Fama del fútbol:



“Los reconocimientos siempre son buenos, se hace justicia por lo bonito que he hecho. A lo mejor no soy bien visto por algunos periodistas que ni siquiera merecen mi respeto." pic.twitter.com/N1XGQwYcmV — W Deportes (@deportesWRADIO) November 10, 2020

��En la línea telefónica de Pasión W, Antonio Carlos Santos, Miembro del salón de la Fama del fútbol:

“El fútbol mexicano me dio la oportunidad de demostrar mi clase futbolística. No quiero ser ególatra pero no he visto otro jugador como Antonino Carlos Santos jugando en México.” pic.twitter.com/ASBehmCdon — W Deportes (@deportesWRADIO) November 10, 2020

"Con Pizarro, yo tuve un problema con él, yo trato de darle un consejo de que le baje y que demuestre, él va a la Selección jugando en la MLS, estaba en la banca de Monterrey y Chivas, no tiene ninguna historia", finalizó.

Lee También