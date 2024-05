Hernán Galíndez ya reveló que quiere volver a Ecuador para cuando termine su contrato en Argentina. El histórico arquero confesó que le gustaría jugar en la costa ecuatoriana, donde no lo hizo antes, pero que también quisiera retirarse en el equipo que lo trajo al país.

El histórico arquero ecuatoriano conversó con Guisella Buendía para Radio Sensación y reveló que se le hiciera bonita retirarse en Universidad Católica, que fue el club lo llevó a Ecuador: “No le negaría el llamado a ninguno, no he jugado en la costa, que sería bonito poder hacerlo. Sería lindo poder retirarme en Católica que fue el equipo que me llevó“, comentó el portero.

Galíndez ahora tiene contrato con Huracán, pero ya piensa en lo que puede ser su regreso a Ecuador para jugar en algún equipo en el final de su carrera. “Volver a Aucas donde fui campeón. La verdad que cualquier equipo que me dé la posibilidad de volver al país estaría muy feliz sin duda”, avisó el 1.

Asimismo, en el partido de Copa Libertadores que está jugando San Lorenzo contra Independiente del Valle cuenta con la presencia de Hernán Galíndez en las gradas. El arquero de la Selección de Ecuador aclaró que hubiera ido a ver a cualquier equipo ecuatoriano que jugara en Buenos Aires.

Galíndez comenzó como titular las eliminatorias en la Selección de Ecuador. (Foto: GettyImages)

Los equipos de la costa que podrían intentar el fichaje de Hernán Galíndez serían Barcelona SC y Emelec, sin embargo, sus arcos están seguros para mínimo los próximos 3 años con Javier Burrai y Pedro Ortiz. Delfín también podría ser un interesado.

¿Hasta cuándo tiene contrato Hernán Galíndez en Argentina?

Actualmente, Hernán Galíndez tiene 37 años y firmó un contrato con Huracán en Argentina hasta finales de 2026, es decir, cuando ya cumpla 39 años. Para ese momento, el portero estará en el ‘ocaso’ de su carrera, de ahí que ya hable de la posibilidad del retiro.

Las estadísticas de Hernán Galíndez en esta primera temporada en Argentina

A Galíndez le ha ido relativamente bien en su regreso al país de su nacimiento. El portero tricolor atajó en 14 partidos en este primer semestre, entre todas las competencias. El 1 ecuatoriano recibió 14 goles y dejó su arco en 0 en otras 7 ocasiones.