El Mundial de Clubes del 2025 se postula para quedar en la historia. Sin embargo, no contará con varios de los clubes más grandes de cada confederación.

La Copa Mundial de Clubes de la FIFA del 2025 que se jugará del 15 de junio al 13 de julio en los Estados Unidos ya cuenta con 26 clasificados de 32 plazas disponibles (el formato de competencia será igual al que se aplicó en los mundiales de selecciones entre Francia 1998 y Qatar 2022. Es decir, ocho grupos de cuatro integrantes que se enfrentan entre sí y los dos primeros avanzan a los Octavos de Final).

Además, los seis cupos restantes ya tienen a sus candidatos para ocuparlos, por lo que de esa manera, además, se sabe qué equipos grandes de cada continente brillarán por su ausencia en la primera edición del certamen con su nuevo sistema (está estipulado que se desarrolle cada cuatro años, por lo que el próximo sería en 2029).

Por ejemplo, de Conmebol, el que es un hecho que no podrá estar es el máximo campeón de la historia de la Copa Libertadores que es Independiente (alzó el trofeo en siete ocasiones). En ese mismo sentido, Boca Juniors, el segundo que más veces se hizo con el título (6), no tiene su pasaje asegurado. Está esperando (mientras disputa la Sudamericana) que Nacional de Uruguay, Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil no lo pasen en la tabla de coeficientes de la FIFA (sistema de puntos de los partidos de la Libertadores).

En ese mismo sentido, como River lo superó en la clasificación, el Xeneize necesita que Estudiantes de La Plata, Talleres, Estudiantes y Rosario Central no sean campeones de la Libertadores actual, debido al reglamento de un máximo de dos equipos por país.

El Mundial de Clubes del 2025 se jugará en los Estados Unidos entre el 15 de junio y el 13 de julio.

Siguiendo con Sudamérica, instituciones brasileñas con tres Libertadores como Sao Paulo, Gremio y Santos tampoco dirán presente. Asimismo, otros históricos de la región como Atlético Nacional de Colombia (2 veces campeón), Colo-Colo de Chile (1), Liga de Quito de Ecuador (1) y Peñarol de Uruguay (5) tampoco estarán.

Por su parte, Olimpia de Paraguay (3) también está expectante de la tabla de coeficientes (en resumidas cuentas necesita que River sea campeón y que Nacional de Uruguay -otro de los que podría hacer falta-, Independiente del Valle y Barcelona de Guayaquil no lo superen. El conjunto guaraní se mantiene como espectador porque no participa en la actual Libertadores).

En lo que respecta a Concacaf, sin dudas, quienes faltarán serán las Águilas del América de México, siete veces campeonas de la Concachampions. Del mismo modo, Cruz Azul (6) y Deportiva Saprissa de Costa Rica (3) mirarán la Copa Mundial de Clubes de Estados Unidos por televisión. Por su lado, Pachuca (5), si le gana la final de la Liga de Campeones al Columbus Crew emitirá su boleto.

De la AFC no irán Pohang Steelers de Corea del Sur (ganador en tres oportunidades de la Liga de Campeones de Asia) y el Al Ittihad de Arabia Saudita (2). En tanto que el Al Ain de Emiratos Árabes y el Yokohama Marinos dirimen un espacio en el Mundial en la Final continental. Por su parte, de la CAF, el Zamalek de Egipto y el Mazembe del Congo (en cinco ocasiones vencedores absolutos de África) tampoco clasificaron.

Los grandes ausentes de la UEFA al Mundial de Clubes de la FIFA de Estados Unidos 2025

Está claro que no puede haber lugar para todos, pero lo cierto es que la regla de un máximo de dos equipos por país dejó afuera a clubes multicampeones como Liverpool y AC Milan, ambos siete veces campeones de la Champions League, FC Barcelona (5), Ajax (4) y Manchester United (3).

Mundial de Clubes sin Lionel Messi y sin Cristiano Ronaldo

El Mundial de Clubes no contará ni con Lionel Messi ni con Cristiano Ronaldo. El Inter Miami cayó en los Cuartos de Final de la Champions League de la Concacaf con los Rayados de Monterrey, mientras que el Al Nassr fue eliminado en la misma instancia de la Liga de Campeones de la AFC por el Al Ain.

No obstante, la MLS dispone de una plaza por ser la federación principal del país anfitrión. Todavía no definió a quién se le otorgará, pero se especula con que pueda ser al campeón de la liga de este 2024. Por lo que si el Inter Miami sale campeón, Leo entraría casi que por la venta al campeonato ecuménico.

Los 26 cupos que ya están definidos para el Mundial de Clubes

UEFA: Chelsea, Manchester City, Real Madrid, Atlético de Madrid, Bayern Munich, Borussia Dortmund, Inter de Milán, Juventus, Porto, Benfica, PSG y RB Salzburgo.

Conmebol: Palmeiras, Flamengo y Fluminense.

Concacaf: Seattle Sounders, Monterrey y León.

CAF: Al-Ahly de Egipto, Wydad Casablanca de Marruecos, Espérance de Túnez y Mamelodi Sundowns de Sudáfrica.

AFC: Al-Hilal de Arabia Saudita, Urawa Red Diamonds de Japón y Ulsan Hyundai de Corea del Sur.

OFC: Auckland City de Nueva Zelanda.