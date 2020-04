Chicharito Hernández recordó a Don Tomás Balcázar con emotivas imágenes junto a su hijo

Javier Hernández recibió este domingo la triste noticia por el fallecimiento de la leyenda de Chivas, Don Tomás Balcázar. Desde entonces, el futbolista expresó su dolor y su reconocimiento a la carrera de su abuelo. Esta noche siguió con los homenajes y en su cuenta de Instragram publicó unas emotivas imágenes para recordarlo.

Chicharito posteó historias con fotos de Tommy junto a Noah, el pequeño hijo del jugador y nieto de hombre que murió el fin de semana a los 88 años. Además, compartió retratos en las que aparece su padre Javier. Es decir, el futbolista de Los Ángeles Galaxy quiso rememorar a su abuelo en su faceta más íntima y familiar.

"Eso y más es Don Tomás Balcázar y no nada más con hijos, nietos y bisnietos, con todo el mundo que estaba a su alrededor. Un ser humano tan pleno, feliz, bondadoso y amoroso", escribió el ex Real Madrid en la red social.

El atacante se mostró en las últimas horas golpeado por la pérdida. "Me cuesta hacer ejercicio ahorita, me recuerda mucho a él. Quería expresarles esto, compartirles lo bonito de esta vida y lo paradójico, si me viera, me diría ‘¡órale, a trabajar!’”, indicó sobre sus sentimientos.

Balcázar nació el 4 de mayo de 1931 y jugó toda su carrera en Chivas y la Selección de México. Además de jugar el Mundial de 1954, logró el campeonato de 1957 con El Rebaño. En noviembre de 2019 fue incluido en el Salón de la Fama de la FIFA, cinco meses antes de perder la vida el 26 de abril de 2020.

