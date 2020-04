Las palabras de Don Tomás Balcázar que motivaron a Chicharito Hernández

La triste noticia del fallecimiento de Don Tomás Balcázar generó las condolencias de todo el futbol mexicano junto con el recuerdo de su trayectoria y legado. Además de haber dejado logros deportivos, fue uno de los mentores de otro gran jugador: Javier Hernández. Tommy motivó con sus palabras a su nieto Chicharito desde que era niño.

Según reveló el periodista Antonio Moreno en Marca Claro, el abuelo bromeaba al actual jugador de Los Ángeles Galaxy con el gol que convirtió en el Mundial de Suiza 1954 ante Francia. 46 años más tarde serviría como motivación para Hernández.

"De broma...porque convivían muchísimo ahí en la casa donde vivía Tomás. Tenía una tele, una pequeña cantinita, ahí se juntaban, una mesa para jugar barajas, etc. Entonces él le decía 'tu no me hables de tu hasta que no le metas un gol a Francia en un Mundial'. Y se lo metió", contó el comentarista sobre la manera de retar a su nieto que tenía Balcázar.

"De BROMA, Don Tomás le decía a 'Chicharito' NO me hables de tú hasta que le metas GOL a Francia, lo vivimos en Sudáfrica, es un CASO ÚNICO"@tonomoreno_ en #MarcaClaroMVS

Chicharito igualó su marca en Sudáfrica 2010, en su segunda participación mundialista. A diferencia de la experiencia de Don Tomás, México logró el triunfo ante los franceces en Polkwane, mientras que cayó por 3 a 2 en Suiza.

Finalmente, el ex Real Madrid superó a su abuelo porque logró marcar en tres mundiales diferentes. Además del tanto ante Francia, convirtió contra Argentina en 2010, a Croacia en Brasil 2014 y a Corea en Rusia 2018.

