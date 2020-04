Christian Martinoli liquidó a Televisa: "Prefiero morirme de hambre a trabajar ahí"

A lo largo de su exitosa carrera Christian Martinoli siempre se mantuvo fiel a sus ideales y sobre todo a TV Azteca, empresa a la cual no abandonó a pesar de las millonarias ofertas que llegaron de otras televisoras como Televisa.

El narrador dijo hace varios años en una entrevista con Mónica Garza: "Siempre lo he dicho, yo me voy a ir de Azteca el día que me corran o cuando me muera". Ahora, en diálogo con Récord, reafirmó esto y volvió a criticar a dicha compañía.

"Reiteró que prefiero morirme de hambre a trabajar en Televisa. No tengo empacho en repetirlo, no me iría a Televisa, porque no creo que me quieran y no me gustaría estar ahí", confesó el periodista.

LO DEJÓ MUY CLARO



Más adelante le pegó a TUDN por su ´juego sucio´: "No les gusta perder, no saben perder, disfruto muchísimo que no sepan perder, me encanta que no sepan, es lo que más disfruto, porque tantos años te restregaron en el rostro y ahora hacen cualquier barbaridad por competir".

Está claro que la dupla que forma con Luis García es una de las preferidas de los aficionados del futbol mexicano y cualquier empresa los querría tener. Pero, por lo pronto, los seguiremos disfrutando en TV Azteca.

