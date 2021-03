Los tres equipos grandes de Sudamérica que sondearon a Miguel Herrera

La Liga MX está sorprendiendo ahora mismo, ya que no hay ningún entrenador al cual hayan destituido de su cargo. Eso, lógicamente, es bueno para los que tienen trabajo, pero no tanto para aquellos que se encuentran desempleados. Un estratega que se encuentra en el segundo grupo es Miguel Herrera.

El Piojo salió del América en diciembre del año pasado, después de la eliminación por parte de Chivas de Guadalajara por Liguilla y lo propio realizado por Los Angeles FC en Concachampions. La directiva entendió que era el momento de separarse de Herrera, quien ahora se encuentra dispuesto a escuchar ofertas.

De hecho, el entrenador mexicano de 52 años tiene como primer objetivo Europa y ahí cerca está Sudamérica. “Me hablaron de China y Arabia, pero espero de Europa, MLS y México. De repente me hablan de España para poner mi nombre y yo no tengo problema”, enfatizó en diálogo exclusivo con Bolavip.

Miguel Herrera reveló sondeos desde Sudamérica

Ante la consulta de Bolavip sobre si le gustaría dirigir en Sudamérica, Miguel Herrera se mostró predispuesto y hasta contó los últimos movimientos de ese lado del continente: “A mí me hablaron dos o tres representantes de Argentina que conozco de algunos equipos. Por supuesto, Argentina es una liga que seduce como Brasil, Uruguay. Dirigir a los equipos grandes seduce y yo no estoy cerrado”, contó.

“Independiente, Racing y San Lorenzo eran los equipos. Me dijeron que podían poner mi nombre para ver si había una posibilidad y por supuesto que no había ningún problema. Me hablaron de eso y a los dos o tres días ya estaban presentando a sus técnicos”, sentenció el Piojo, quien demostró que no le hace oídos sordos y hasta hay predisposición por acercarlo.

