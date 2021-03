Miguel Herrera sin filtro: "Ver al América desde afuera me genera nostalgia"

Miguel Herrera no está en la Liga MX, pero nunca deja de estar. Así es el Piojo, que se encarga de aparecer en cualquier sitio siendo noticia por sus constantes declaraciones y nunca se niega a responder sobre todos los temas por los cuales se le consulta. Así fue como se le animó a los micrófonos de Bolavip.

En una entrevista exclusiva, el exentrenador del América reveló qué equipos de la Liga MX lo están sorprendiendo y también aquellos que son una decepción. Como no podía ser de otra manera, Herrera volvió a referirse a la situación de Giovani Dos Santos, los acercamientos de equipos que tuvo en el exterior, cómo quedó su relación con los directivos de las Águilas y mucho más.

- ¿Cómo ves el nivel actual de la Liga MX?

El nivel siempre ha sido bueno. Es una liga muy competitiva. La verdad, no hay uno, dos o tres equipos que comanden la liga. Hay altibajos de algunos equipos. León es campeón y hoy desafortunadamente no ha podido tener un buen torneo y hay otros como Puebla o Tijuana que están haciendo un buen torneo. Es una liga donde la competencia resalta a cualquier equipo.

- Puebla tiene Nicoás Larcamón que está haciendo sus primeras armas en México y le está yendo bien..

Sí, ha arrancado muy bien. Puebla ya venía haciendo las cosas muy bien el torneo pasado con Juan Reynoso. Pero sí, Larcamón que ha llegado, un técnico joven, está haciendo bien las cosas y Puebla está buscando meterse en la Liguilla. Eso hace que la liga sea vistosa.

- ¿Qué te genera ver al América desde afuera?

La verdad con nostalgia, pero consciente de que es trabajo esto y hoy me toca estar esperando otro equipo. Ya me pasó la vez pasada que salí de la selección y el América tenía otros técnicos y yo lo seguía viendo de afuera. Mientras no tenga equipo estoy siendo partidario/hincha del América porque le tengo un cariño especial y espero que siga ganando.

- ¿Te sorprende el nivel actual del América?

No me sorprende porque es un buen equipo. No ha jugado bien, a mi parecer, como también me calificaban a mí el año pasado. Pero lo que importa es los puntos y estar peleando la parte de arriba. Este último partido (Pachuca) sin dudas mejoraron. También digo a la gente que espérense porque Santiago Solari acaba de llegar y tiene que conocer el futbol mexicano.

- ¿Qué les faltó el torneo pasado para ser campeones?

En el primer partido ante Chivas ser efectivos, porque tuvimos muchas oportunidades y no convertimos. Nos faltó tener más completo el equipo, había muchas lesiones. No es pretexto, Chivas hizo las cosas bien con tres tremendos disparos de media distancia (Chicote Calderón) y nos dejaron eliminados del torneo.

- ¿Te arrepientes de no haber ido a Europa cuando tuviste oportunidad?

No tuve oportunidades reales. Sí me hablaron de una gente que está pegada a la directiva y me dijeron que mi nombre estaba en la mesa, pero que no era la primera opción. Siempre fueron muy sinceros. Me preguntaron si me interesaría y yo dije que ‘por supuesto que me interesaría’. Si en algún momento se da la posibilidad, tomo las maletas y me voy.

- En este último tiempo, ¿tuviste acercamiento con algún equipo?

Todavía no. Me hablaron de China y Arabia, pero espero de Europa o México. De repente me hablan de España para poner mi nombre y yo no tengo problema.

- ¿Te gustaría ir a Sudamérica?

A mí me hablaron dos o tres representantes de Argentina que conozco de algunos equipos. Por supuesto, Argentina es una liga que seduce como Brasil, Uruguay. Dirigir a los equipos grandes seduce y yo no estoy cerrado.

- ¿Qué equipos eran?

Independiente, Racing y San Lorenzo. Me dijeron que podían poner mi nombre para ver si había una posibilidad y por supuesto que no había ningún problema. Me hablaron de eso y a los dos o tres días ya estaban presentando a sus técnicos.

- ¿Es un error del cuerpo técnico la mala inclusión de Federico Viñas?

Es un error del cuerpo técnico. Es la verdad. Claro que involucra a la parte administrativa, pero uno como entrenador y cuerpo técnico debe estar pendiente a los detalles de la cancha. Nosotros damos la alineación y el roster de los jugadores. A final de cuentas, mi cuerpo técnico y yo son los que estamos involucrados en eso. Yo involucro mucho a la parte administrativa para que ellos estén ahí y llenen los 21. Se los entrego y ellos nada más lo transcriben y lo pasan a la federación. Sin temor a equivocarme, sin ninguna duda que la situación que sucedió en el club América tiene muchísima responsabilidad el cuerpo técnico. ¡Tienen hasta cinco minutos antes de empezar el partido para cambiar un jugador!

- ¿Crees que hubo malestar en el América?

Por supuesto que hubo malestar en el América. Es muy molesto que te ganen un partido en la mesa cuando tú lo ganaste en el campo. Esa situación molesta al dueño, la directiva, cuerpo técnico, jugadores y por supuesto los habrá dejado mal. Hicieron lo correcto, dieron vuelta rápido la página.

- ¿Cómo quedó tu relación con Santiago Baños y Emilio Azcárraga?

Súper bien. Yo con Baños tengo una amistad de casi 20 años de trabajar y estar juntos. Son decisiones que se toman, a mí no me gustó y no estuve de acuerdo. Pero son decisiones y hay que aceptarlas. Estoy totalmente agradecido con el dueño del equipo y con las directivas que me tocó trabajar.

- ¿Qué opinas de lo sucedido con Giovani Dos Santos?

Giovani para mí es una gran persona, gran jugador. Si en el día de mañana se presenta a trabajar conmigo, no o dudaría. Le haría una buena base física que es lo que le falta para demostrar que es un gran jugador y que puede marcar diferencia. Por algo lo pedí y lo llevé al América. Reitero, si me encuentra la posibilidad en otro equipo y tengo la posibilidad de preparar a Giovani y hacerlo un buen futbolista, lo llevaría a otro equipo sin duda.

- ¿Giovani nunca pidió el cambio ante Holanda?

Sí que lo pidió. Son circunstancias que uno ve en el partido. Además, lo pensaba hacer. A fin de cuentas, buscaba un revulsivo. No es que sacas un gran jugador y metes uno malo en la selección. Tienes 23 muy buenos jugadores. El cambio de Giovani fue por Javier Aquino. Salió un extraordinario jugador e ingresó un extraordinario jugador.

- ¿Qué jugador del América ves con proyección para jugar en Europa?

Yo creo que Roger Martínez sí por la capacidad de jugar donde él quiera. También Sebastián Córdova, Jorge Sánchez, Richard Sánchez, Federico Viñas. Henry Martín la tiene más difícil porque tiene 28 años, pero tiene condiciones para jugar en Europa.

- ¿Qué jugador estaban siguiendo para fichar antes que salieras del América?

Pedro Aquino es un jugador que, cuando nos enteramos que no iba a seguir en León, fue propuesto por nosotros a la directiva porque había que buscarlo y traerlo. A Mauro Lainez yo directamente le hablé a Jorgealberto (Hank) para que nos lo prestaran. También con Alan Media que estaba en Toluca hablamos para traerlo. Los únicos dos jugadores que no estuvieron vistos por mí fueron Álvaro Fidalgo y Jordan Silva.

- Es decir que lo de Pedro Aquino ya estaba encaminado..

Sí, ya estaba prácticamente cerrado.

- ¿Hay algún jugador que buscaste en varios mercados y no pudiste traer al América?

No, lo que buscamos siempre llegó al equipo. Quizás teníamos dos opciones y si no era la primera opción, traíamos la segunda.

- ¿Qué opinas sobre el nivel actual de Roger Martínez?

Roger Martínez arrancó el torneo pasado como titular cuando yo era el entrenador. Arrancó haciendo goles. Vino una expulsión tonta y, como siempre digo en mis equipos, una expulsión tonta pone en riesgo el puesto porque el que está atrás quiere jugar. Él puso en riesgo el puesto, entra Henry Martín y empieza a hacer goles. Roger ingresa desde la banca y desafortunadamente tiene una lesión que lo saca dos semanas. Y ya Viñas y Henry estaban haciendo muchos goles. Ahora hizo un par de goles entrando de cambio, no de inicio.

- ¿Roger Martínez tuvo problemas contigo?

No, nunca los tuvo. Siempre fue por broncas con la directiva por las ofertas que hubo y él rechazó. Hubo una situación ríspida con la directiva. Si él se saca esos problemas, es un extraordinario jugador que puede jugar donde él quiera jugar.

- Si en el próximo receso agarras a un equipo de Liga MX, ¿a qué jugador te llevarías para dirigirlo?

La verdad que hay muchos jugadores de Liga MX que me gustan. Rubens Sambueza es un jugador que quise regresar al América y no se pudo. Reitero, Giovani Dos Santos está disponible, también lo llevaría a cualquier club. Sé las condiciones que tiene y además tiene solamente 31 años. Lo pones bien físicamente y te da un nivel extraordinario.

- ¿Hay mucha diferencia entre Óscar Jiménez y Guillermo Ochoa?

Óscar Jiménez es un gran arquero. Tuvo la mala suerte que tuvo a Agustín Marchesín que es un extraordinario arquero y además ha tenido la mala suerte que llegó el Memo Ochoa y que es de un nivel que marca diferencia. Siempre que requerí a Óscar levantó la mano de ‘aquí estoy’. Jiménez tuvo una propuesta que a mí me la dijeron personalmente. Fui con él y le dije: ‘Oye Óscar, no es seguro, pero estás en una terna de arqueros que quiere este equipo. ¿A ti te interesa? Porque tampoco es hacerte atormentar que seas el segundo toda tu vida cuando tienes capacidad de ser el uno. Entonces, me dijo que sí y cuando hablé con la gente ya era tarde porque decidieron por otro arquero.

- ¿Crees que ser tan directo te puede afectar en algún momento?

Siempre he sido así. El jugador me conoce y voy directo y de frente con ellos, no ando escondiendo nada, sin vueltas.

- Con la llegada de Mauricio Culebro a Tigres, ¿te ves siendo el reemplazante de Ricardo Ferretti?

Hablar de reemplazar al Tuca Ferretti es esperar tres años. El Tuca ha hecho las cosas muy bien, los llevó a una final de Mundial de Clubes. Hoy lega Culebro y dicen ‘Miguel a Tigres’, no es cierto, es mentira. Culebro llega a Tigres porque es un gran directivo, hizo bien las cosas en América y allí le dieron las gracias no muy bien para mi punto de vista. Se fue a la Federación y yo hubiera esperado que Culebro se quede más en el América, porque en la parte operativa estaba muy bien el club. Tengo una gran relación con Mauricio, pero eso no quiere decir que yo aparezca en Tigres. El Tuca es un extraordinario técnico y por lo que hace le renovarán su contrato.

- ¿Te gustaría estar en la terna de Tigres?

Si el día de mañana Ferretti se retira y se abre las posibilidades para todos los técnicos, posiblemente yo sí estaría en la terna y ojalá se pueda hacer. Sino no pasa nada.

- ¿Qué opinas del nivel de arbitraje de la Liga MX?

En todos lados hay errores con el VAR, hasta en la NFL se equivocan porque son seres humanos. Seguirá habiendo errores y es parte del juego. Yo lo único que digo es que están un minuto hablando con la gente de arriba. Si hay algo en una jugada, pues hay que checarla. Se equivocan porque están empezando a pitar en el VAR y no en la cancha. Hay duda, chécala y que después tome la decisión el árbitro.

- ¿Para qué está la Selección de México en el próximo Mundial?

Para lo que ellos quieran. Tenemos un gran equipo, hay un gran técnico y una buena camada de jugadores. Estamos para la determinación que busquemos. Ojalá sea diferente a los diferentes Mundiales donde nos quedamos en la raya de avanzar.

- ¿Qué opinas de aquellos jugadores como el Chapo Montes y Carlos Vela que no quieren representar a México en la selección?

Lo de Chapo es algo normal. Está teniendo un gran momento con su equipo y fue a la selección y no fue tenido en cuenta. Entonces, creo que fue algo muy bueno en ser claro y hacer declaraciones mesuradas. Y respecto a Carlos Vela, no sé si mañana lo puedan llegar a convencer.

- ¿Te gustaría que vuelva?

Eso ya depende de él. Yo no te podría decir. Sin dudas es el mejor jugador mexicano que hay en este momento en el futbol.

- Por encima de Raúl Jiménez...

Yo creo que técnicamente sin duda alguna. Raúl está teniendo un torneo indescriptible en Inglaterra, pero técnicamente Vela es un jugador diferente.

- ¿Gerardo Martino es el ideal para el Tri?

Es un gran técnico. Yo siempre he dicho que para México la dirija un mexicano, pero es un gran técnico. Está haciendo muy bien las cosas. Ojalá le siga yendo bien.

