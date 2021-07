MINUTO A MINUTO EN VIVO | En Orlando, Costa Rica y Jamaica se enfrentarán en la última jornada del Grupo C del certamen continental y buscarán finalizar en el primer lugar. Conoce cuándo y en qué canal ver EN DIRECTO el encuentro.

Costa Rica y Jamaica afrontan un nuevo desafío y se miden en el Orlando City Stadium en la tercera y última jornada del Grupo C de la Copa Oro 2021, donde ambos ya se encuentran clasificados hacia los cuartos de final, pero buscan el primer lugar de la zona. El encuentro se podrá observar EN DIRECTO desde Costa Rica a través de Repretel Canal 6, Repretel En Vivo y Teletica En Vivo, y en Jamaica por Flow Sports App y Flowsports.co.

La última ocasión en la que ambos seleccionados se enfrentaron fue el 26 de marzo de 2019, cuando los Ticos ganaron 1-0 por un amistoso internacional, que se llevó a cabo Estadio Nacional de Costa Rica. En aquella oportunidad, Keysher Fuller anotó el gol de la victoria.

Costa Rica es uno de los candidatos al título y ratificó los pronósticos en sus primeras presentaciones. Por un lado, derrotó 3-1 a Guadalupe en el inicio de su camino en el certamen. Más tarde, venció 2-1 a Surinam. En consecuencia, el elenco dirigido por Luis Fernando Suárez ya se encuentra clasificado hacia los cuartos de final del torneo continental.

Jamaica, por su parte, tampoco defraudó en las primeras fechas y consiguió dos triunfos consecutivos. En primera instancia, le ganó 2-0 a Surinam en su debut en la competencia. Luego, se impuso 2-1 sobre Guadalupe. Por lo tanto, el conjunto comandado por Theodore Whitmore también logró un lugar en la siguiente ronda de manera anticipada.

-El último duelo entre Costa Rica y Jamaica por Copa Oro (2015)

Costa Rica vs. Jamaica: ¿cuándo y a qué hora juegan por la Copa Oro?

El partido se llevará a cabo HOY, martes 20 de julio, en el Orlando City Stadium.

Horario por país

Argentina: 20.00

Brasil: 20.00

Chile: 19.00

Colombia: 18.00

Costa Rica: 17.00

Ecuador: 18.00

Estados Unidos: 16.00 PT y 19.00 ET

Honduras: 17.00

Jamaica: 18.00

México: 18.00

Panamá: 18.00

Perú: 18.00

Costa Rica vs. Jamaica: ¿dónde ver el partido por la Copa Oro?

El duelo será transmitido por diferentes canales, según la región. Además, se podrá seguir ONLINE, a nivel internacional, a través de Concacaf GO y Concacaf Official App, vía streaming.

Canales de TV

Costa Rica: Repretel Canal 6, Repretel En Vivo y Teletica En Vivo

Jamaica: Flow Sports App y Flowsports.co

México: Blim TV, TUDN En Vivo y TUDN

Estados Unidos: Foxsports.com, TUDN App, Univision NOW, TUDN.com, FOX Sports App, UniMás, TUDN USA y Fox Sports 1

Países del Caribe: FlowSports

Internacional: Concacaf GO y Concacaf Official App