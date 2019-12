Davino aún no piensa en América y sí en el Mundial de Clubes

Más allá de la Final Navideña del Apertura 2019 de la Liga MX contra América, Monterrey deberá chocar antes con Al Hilal de Arabia Saudita por el tercer puesto en el Mundial de Clubes en Catar.

Con relación al certamen internacional, Duilio Davino rescató en Marca Claro lo hecho por el equipo de Antonio Mohamed en la Semifinal: "Me siento orgulloso. Fue un partido donde representamos de buena manera a Monterrey, a la Liga y a México. Orgulloso por el partido que dimos, pero triste por no haber conseguido el resultado".

Acerca de los motivos por los cuales nueve futbolistas regresaron antes al país, el Presidente Deportivo explicó: "Sí, fue un tema de planeación, regresar a unos jugadores que no iban a participar el sábado por la cercanía de los partidos y para avanzar en el tema del horario. Ahorita estamos pensando en el partido de mañana y después vendrá lo otro".

Sobre el abrupto final de ciclo de Diego Alonso en el banquillo, el directivo aclaró: "Eso ya fue hace varios meses. La verdad es que había hecho grandes torneos. Hay veces que los ciclos se terminan antes y gracias a Dios estamos peleando en diciembre como queríamos".

¿Enfocarse en los asiáticos o en los azulcremas? El exelemento albiazul ni dudó: "Estamos pensando solamente en el partido de mañana. Siempre hay que pensar en el partido que sigue y el partido importante es mañana. Nos da mucho gusto que hayamos representado al país de buena manera, pero nos hubiera dado muchísimo más gusto ganar".

Se agotaron los boletos para la final entre América y Monterrey

La Pandilla no se queda con el trofeo nacional desde 2010 y ello implica una presión extra, aunque Davino no lo vio tan así: "Todos esperamos eso. Cuando estás en un equipo como este siempre está el compromiso de intentar ganar todo lo que juegues y, por más que ganes o no, siempre habrá que pensar en lo que sigue para ganarlo".

Con relación a las posibles salidas de algunos de los miembros del plantel a fin de año, completó: "Estamos abiertos, impulsando a nuestros jugadores que puedan jugar en Europa".

