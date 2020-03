El técnico de la selección de México Gerardo Martino, señaló quién es el jugador mexicano del momento

El entrenador de la Selección Mexicana Gerardo Martino, habló en exclusiva para W Deportes sobre el conjunto mexicano y sus jugadores, además no pudo ocultar su preocupación por el posible riesgo de que se cancele la Fecha FIFA ante Grecia y República Checa por el inconveniente del Coronavirus.

Martino también habló sobre el jugador mexicano del momento y optó por el atacante del Wolves. "Por la liga en la que está y el nivel que esto representa, Raúl Jiménez es el que está en mejores condiciones, además los números lo defienden. Sigue anotando goles y siendo determinante para su equipo. No menosprecio lo que hacen los otros mexicanos en Europa o en la MLS, pero jugar en la Premier es un salto de calidad". Resaltó Gerardo.

Asimismo el estratega argentino aseguró que Raúl Jiménez no tendría que cambiar de aires, tomando en cuenta las especulaciones que comenzaron a surgir, si ya era el momento para que el delantero mexicano vistiera la camiseta de otro club con más importancia, como el Arsenal o Chelsea.

"Un futbolista siempre maneja la situación deportiva, económica, familiar y personal, Raúl ha tenido un recorrido importante en Portugal, en España y ahora está donde se siente cómodo y hay una relación de confianza. Juega, anota goles y su equipo no está lejos de las copas, por lo cual, la verdad no es un tema que me preocupe, pero es una decisión personal de él". Finalizó Martino.

Lee También