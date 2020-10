¿Está a tiempo? Javier Aquino se disculpó públicamente con Cruz Azul

Después de lo que fue la pelea en la Copa por México, Cruz Azul y Tigres UANL volverán a verse las caras en la jornada 14 del Guard1anes 2020 de la Liga MX. Y por supuesto que todos estarán pendientes de lo que sucederá con personajes como Guido Pizarro, Robert Dante Siboldi y Javier Aquino, quienes fueron los principales protagonistas de aquella noche polémica en el Estadio Olímpico Universitario.

Fuera del ida y vuelta entre el timonel de La Máquina y el volante central de los Felinos, la situación que más repercutió en las redes sociales y en los medios de comunicación fue la del atacante del conjunto de Nuevo León. Sus palabras, burlándose de la historia del club de La Noria, despertaron la ira de muchos aficionados celestes pero ahora salió a emitir una disculpa pública para calmar las aguas.

"El momento fue una calentura. Yo también fui parte de esa historia, sin duda. No logré conseguir nada en Cruz Azul, pero lo que sí le comentaba también, a los jugadores, es que lo que aprendí es también a no burlarte de nadie. Cuando fui jugador de Cruz Azul, ningún rival podía decirte que yo, como futbolista, fui y me burlé de ganar un partido, una serie o de perder", expresó Javier Aquino en una entrevista con TUDN.

"Pedirles una disculpa si se sintieron ofendidos y si los ofendí. El respeto que yo les tengo siempre lo había demostrado, sin duda alguna. Hoy en día me siento identificado con Tigres UANL, es algo diferente. Quiero mucho al equipo y a la gente que me ha brindado la confianza en mi regreso del futbol europeo, eso no signfica que tengo que faltarle el respeto", agregó el volante ofensivo, sincerándose.

Aún guarda cariño por su exclub: "Cruz Azul fue el lugar que me formó como futbolista, como persona, donde me abrieron las puertas, donde me dieron una oportunidad de ser futbolista, de quizás demostrar o intentar lograr un objetivo o un sueño que en ese momento era ser futbolista".

