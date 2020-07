"Estamos cerca, Pumas": Jorge Campos se pronunció tras la salida de Míchel González

De manera sorprevisa, porque faltaban tan solo cuatro días para el debut en el Guard1anes 2020, Míchel González decidió renunciar a su puesto de director técnico de Pumas de la UNAM. Sin esconderse, y a través de un video publicado en las redes sociales oficiales del club, el español comunicó la noticia.

"Querida familia Universitaria, les informo que muy a mi pesar he decidido dejar la dirección técnica de Pumas por motivos personales. Seguro que con este material humano, el club va a conseguir lo que siempre ha ansiado", confesó el estratega español, lanzando un verdadero baldazo de agua fría.

De manera interina, Andrés Lillini será el sustituto para el duelo ante los Gallos Blancos del Querétaro el siguiente domingo en el Estadio Olímpico de CU. Pero más allá de eso, Jesús Ramírez ya inició una campaña para encontrar a un reemplazante idóneo que pueda poner a los Auriazules a pelear por el título.

"¿Quién sabe? Puedo ser el nuevo entrenador. Puede ser que sí, puede ser que no, no sabemos. Lo pensaría, no estaría mal, se está abriendo una oportunidad. Me estoy preparando, voy a calentar, creo que tengo el perfil para dirigir Pumas. Estamos cerca", comentó Jorge Campos, con un tono bromista a Azteca.

Por otra parte, el Brody lamentó la salida del estratega europeo: "Qué tristeza que se nos vaya Míchel, venía haciendo las cosas bien. Hay que respetar el tema familiar, que es muy importante. Te vamos a extrañar".

