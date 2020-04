Javier Aguirre: "Para los europeos, es más importante la Copa de África que la Concacaf"

Javier Aguirre es un entrenador que pinta de cuerpo entero cómo es mirado el futbol de la Concacaf en Europa, ya que el entrenador mexicano, quien vive en Europa, lo vive desde cerca por su estadía en el Leganés de España.

Al Vasco no le tiembla la voz cuando tiene que referirse al futbol de estos lares: “Concacaf , aquí en Europa, ni la miran”, contó, además de referirse a que cuando él comenta que México ganó la Copa de Oro, sus pares no estaban ni enterados y hasta lo observan como un “torneo veraniego, como si no existiera”.

Además, Aguirre dijo que en el viejo continente los jugadores africanos están por encima que los mexicanos, en la mirada de los ojeadores: “Es más importante, para los scouts de Europa, la Copa África, la Copa América. En África está lleno de ojeadores europeos buscando jóvenes talentos”, opinó en diálogo con ESPN.

“Habría que irnos a jugar Copa América, allá en Bolivia, Argentina, Brasil, que es donde te cascan y te sacuden. Ahí sí lo ven en todo el mundo”, dijo el estratega, quien cree que la selección mexicana debería jugar las eliminatorias en Conmebol.

Sin embargo, Javier también sabe reconocer las cosas positivas y, comparando al Tri de otros años, las nuevas generaciones cambiaron la mentalidad: “Ha mejorado mucho la mentalidad del futbolista mexicano, pero sí sigue faltando el ganar algo”, culminó.

