La Eredivisie es suspendida hasta septiembre debido a la pandemia

UPDATE:

❌ Geen betaald voetbal tot 1 september

��️ @KNVB gaat in overleg met UEFA over het stoppen van seizoen 19/20

�� Vrijdag gesprek met KNVB, clubs en andere betrokkenen over consequenties daarvan



Lees meer: https://t.co/KRubD2jx62 #eredivisie #onsvoetbal pic.twitter.com/eMgJufpwlR