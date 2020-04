Emocionante: Chicharito recordó a su abuelo y rompió en llanto

En el día de ayer tuvimos la triste noticia acerca del fallecimiento de Tomás Balcázar, exmundialista, excampeón con Chivas y abuelo de Chicharito Hernández.

Chícharo recordó a su abuelo a través de un Instagram Live desde su cuenta oficial y brindó palabras realmente emotivas, y rompió en llanto.

"Todas sus frases, anecdotas, acompañamiento. Siempre quiso estar cerca de nosotros. Era muy felíz cuando yo llegaba a su casa", recordó el atacante.

Además, remarcó la felicidad de su abuelo al ver que él era felíz jugando al fútbol. "Me agradeció muchísimo. Me dijo hijo muchisimas gracias porque no sabes como me reflejo en tí, no sabes lo felíz que me hace ver a una persona tan felíz como yo lo fui en el futbol", confesó.

De todas formas, Chicharito sabe que Tomás no se irá y seguirá con él el resto de sus días: "Fue una persona muy importante en mi vida, se que está aquí y seguirá conmigo".

"Estoy agradecido de poder compartir 31 años con él, en su casa. Es una persona a la que le preguntaba siempre "como estás abuelito", aseguró entre lágrimas.

Más adelante, confirmó que cada recuerdo de su abuelo es alegría: "Todo recuerdo de mi abuelo es alegría, es felicidad. Estas lágrimas son esos momentos agridulces".

Mensaje @CH14_ tras fallecimiento de su abuelo pic.twitter.com/KyjO91jybU — FERNANDO SCHWARTZ #nuncabajolosbrazos (@fersch_4) April 27, 2020

Lee También