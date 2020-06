Leonel Vangioni explicó su salida de Monterrey

El paso de Leonel Vangioni por Monterrey será recordado por haber convertido el penal decisivo en la final del Apertura 2019 en pleno estadio Azteca ante el América. El argentino llegó en 2017 y después de tres años en el club partirá a otro destino. En una entrevista con Fox Sports, el lateral explicó las razones que derivaron en su salida.

"Fue decisión del club, la cual respeto y estaba dentro de las posibilidades que podía pasar", narró Piri y dio a conocer que la determinación de no renovar fue por parte de la directiva. En total fueron 92 partidos con la playera de Rayados con cuatro goles y tres títulos. En el Clausura 2020 disputó cuatro encuentros.

"Con el correr del tiempo que se venía acercando la fecha de finalización de contrato mío, al no recibir ninguna oferta ni nada por el estilo ni charla, nada, uno se venía imaginando. Había una posibilidad grande de que no quieran renovarme. Si bien después pasó todo esto de la pandemia que hizo todo más largo lo que representaba extender un contrato, masomenos estaba preparado y me venía venir una situación como ésta", agregó el ex River.

Sobre su futuro, el elemento de 33 años aseguró que su idea es "permanecer en el futbol mexicano", pero que todavía no le llegaron ofertas. "Me gustaría poder encontrar algún club para quedarme acá. Me ha gustado muchísimo. Estos tres años que estuve acá me gustó mucho y me sentí muy cómodo, así que la idea principal es quedarme. He visto rumores de Cruz Azul, pero la verdad es que no se han contactado conmigo", sostuvo.

Por último, indicó que pudo haber presionado a Antonio Mohamed y la directiva para aclarar su situación, pero prefirió concentrarse en lo futbolístico. "Yo soy una persona muy respetuosa. Sé respetar los tiempos a pesar de mi trayectoria porque yo sé que podía ir a hablar con el Turco, podía ir a hablar con la dirigencia, pero yo me mantuve tranquilo", cerró.

Lee También