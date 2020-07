¿Lo llamó Rayados? Nicolás Freire rompió el silencio tras los rumores sobre su salida de Pumas

Hace algunos días Canal 6 Deportes reveló que la directiva de Pumas UNAM le ofreció a Rayados a un elemento: Nicolás Freire. Rápidamente, Antonio Mohamed aclaró que no estaba interesado en la ficha del argentino.

Sin embargo el rumor creció hasta que Monterrey por fin fichó a un zaguero central: Sebastián Vegas. Freire, en videoconferencia para su club, rompió el silencio y confesó que él nunca se enteró sobre esta posible transacción y ya quedó atrás.

Nico Freire continuará su carrera en Pumas UNAM (Getty Images)

"Con respecto a lo de Monterrey, me enteré por mis compañeros, en uno de los días me dijeron que tenía posibilidades con Monterrey y mi representante no estaba al tanto, solamente son rumores", lanzó el defensor de 26 años que pasó por Liga de Quito.

Más adelante, conociendo sus condiciones actuales, apuntó: "Yo vengo de estar seis meses sin jugar, jugué un partido y medio, contra Tigres y América. Va a ser difícil que venga una propuesta por mí, como lo dije hace rato, mi cabeza está al cien por cien en Pumas".

De esta manera, el fichaje de Nicolás Freire a los Regiomontanos quedaría totalmente descartado. Por el momento, el defensor tiene la cabeza en ganarse un lugar en los Universitarios y recuperar el nivel que supo tener hace un tiempo.

