Memo Ochoa todavía sigue dolido por la eliminación frente a Holanda en Brasil 2014

��@yosoy8a recuerda duelo vs. Holanda en Brasil 2014: “Jugamos un gran partido”



¡Revive el partido entre México y Holanda este Domingo a la 1PM ET!



��Entrevista Exclusiva Ochoa >> https://t.co/HewrbB4vX9

��México vs Holanda >> https://t.co/To2ZIjOXzw#HomeFans #WorldCupAtHome pic.twitter.com/OgtmyQlKdR