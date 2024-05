Jeriel De Santis viene siendo muy cuestionado en Alianza Lima y desde Europa llegó la expliacción de por qué no rinde.

Desde Europa explicaron por qué Jeriel De Santis no rinde en Alianza Lima

Si bien Jeriel De Santis todavía no marca con Alianza Lima, ante UTC de Cajamarca brindó una asistencia y el hincha íntimo recuperó la fe en el delantero. Llegando con 21 años a la Liga 1 de Perú, el ariete ha sido fuertemente criticado por sus grandes fallos y ahora desde Europa explicaron cómo le fue en el Boavista de Portugal.

Charlando para ‘Denganche’, el periodista Pascoal Sousa habló de las falencias de Jeriel De Santis. No creyendo que el delantero jugaría en la Copa Libertadores, el hombre de prensa explicó sus razones: “Era un arma del banco de suplentes, que entraba por su poder físico, pero no tenía mucha experiencia, le faltaban muchas cosas. En este momento, para Alianza Lima, me parece corto”.

Siguiendo con su comentario, el profesional de las comunicaciones no puede creer que Jeriel De Santis incluso sea titular en la Liga 1 de Perú: “Yo pensaba que llegaría como segundo o tercer delantero, pero no con la responsabilidad de ser el delantero titular”.

Recordando a Hernán Barcos, Pascoal Sousa también expresó que le parece increíble que esté por encima del ‘Pirata’: “Yo pensaba que, teniendo a Hernán Barcos, un jugador que conocemos porque estuvo en Sporting Lisboa, De Santis iba a ser segundo o tercer delantero, pero nunca con la responsabilidad de ser titular inmediatamente”.

Jeriel De Santis en Alianza Lima. (Foto: IMAGO)

Si bien Alianza Lima tomó radical decisión con Jeriel De Santis tras sus increíbles fallos, lo cierto es que el delantero parece que seguirá teniendo chances. Contando con oportunidades por las lesiones de Cecilio Waterman y Pablo Sabbag, el arite de 21 años llegó como suplente, pero será titular.

¿Hasta cuándo tiene contrato Jeriel De Santis en Alianza?

Jeriel De Santis fue fichado por Alianza Lima hasta diciembre del 2024. Jugando en Portugal y Venezuela, el delantero llegó a Alianza Lima para brillar en la Liga 1 de Perú y en la Copa Libertadores 2024.

¿Cuánto gana De Santis en Alianza Lima?

Jeriel De Santis gana 10 mil dólares mensuales en Alianza Lima, aproximadamente. Fichado hasta diciembre del 2024, el delantero se llevaría hasta 90 mil dólares si cumple todo su contrato.