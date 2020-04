Miguel Gurwitz rompió el silencio sobre su relación con Vanessa Huppenkothen

El periodista deportivo, Miguel Gurwitz, salió a aclarar su relación con la periodista Vanessa Huppenkothen, debido a los malos entendidos que surgieron en estos días.

Gurwitz declaró en una transmisión de Instagram para " La Octava Sports", desmintiendo cualquier tipo de relación amorosa con la periodista de ESPN.

"Fue una mentira asquerosa. Siempre he tenido una relación sólida con mi esposa", aclaró el periodista.

Además, Miguel aprovechó para confesar la forma en la que salió de Televisa Deportes tras 20 años trabajando allí, y señaló a Javier Alarcón como máximo responsable.

"Mi relación con Javier Alarcón no terminó bien. Yo quería crecer más y me dijo: ‘Tú no vas a crecer ni ganar más", confesó.

