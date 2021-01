Municipal Limeño vs. Jocoro EN VIVO y EN DIRECTO por la Liga Nacional de El Salvador

En el Estadio Ramón Flores Berrios, Municipal Limeño recibe a Jocoro, por el encuentro revancha de los cuartos de final de la Liga Mayor de El Salvador. El juego será transmitido EN VIVO y EN DIRECTO por Canal 4 TCS.

El partido de ida fue un empate sin goles, por lo que la llave quedó abierta para cualquiera de los dos. El que gane avanzará a semifinales.

En la fase regular, Municipal Limeño había terminado segundo en el Grupo B con 17 unidades, tres puntos por debajo de FAS. Por su parte, Jocoro solo sumó 11 puntos en esa fase y terminó tercero, por debajo de Águila y Alianza.

Ambos cayeron en su último encuentro de la clasificación regular y empataron entre sí en el partido de ida, por lo que llevan dos choques sin victorias.

Los otros encuentros de cuartos de final en la Liga Mayor de El Salvador son Águila vs. Firpo, FAS vs. Sonsonate y Alianza vs. Once Deportivo.

Día y Horario: ¿Cuándo se enfrentarán Municipal Limeño vs. Jocoro por la Liga de El Salvador?

El encuentro de Municipal Limeño vs. Jocoro, por la vuelta de los cuartos de final de la Liga Mayor de El Salvador, se disputará este domingo 17 de enero en el Estadio Ramón Flores Berrios, de Santa Rosa de Lima.

Horario por países

El Salvador: 14.30 horas

Argentina: 17.30 horas

Estados Unidos: 12.30 horas ET / 15.30 horas PT

México: 14:30 horas

Guatemala: 14:30 horas

Nicaragua: 14:30 horas

Costa Rica: 14:30 horas

Honduras: 14:30 horas

¿Cómo seguir la transmisión en vivo de este partido? El encuentro lo podrás vivir EN VIVO y EN DIRECTO a través de Canal 4 TCS.

#FanaticosLMF �� | PREVIA MUNICIPAL LIMEÑO �� JOCORO����



¿Está obligado Limeño a llevarse la serie por las múltiples bajas con las que jugará Jocoro? ��



��⬇ EN VIVO

https://t.co/xaqRUORl9s pic.twitter.com/OJM1WrZnJ8 — Fanáticos (@Fanaticos21) January 16, 2021

Lee También