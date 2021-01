Agenda de hoy, domingo 31 de enero: Liga MX, Premier League, LaLiga y más

Como todos los días, en Bolavip te mostramos la agenda con todos los partidos de las ligas y copas de México, Argentina, Colombia, Inglaterra, España, Italia, Alemania y Francia, así como también los amistosos internacionales y eliminatorias de cada continente.

Se viene un domingo 31 de enero con grandes partidos de fútbol, con acción en las competencias más importantes como la Copa Libertadores, LaLiga, la Premier League, la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la Liga MX, la Liga Betplay y la Primera Nacional.

Liga MX | México

Cruz Azul vs. Querétaro | Jornada 4

00:05 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:05 VEN, BOL

22:05 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:05 CDMX

Tijuana vs. Toluca | Jornada 4

00:06 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

23:06 VEN, BOL

22:06 COL, PER, ECU, USA (ET)

21:06 CDMX

Pumas vs. Atlas | Jornada 4

15:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

14:00 VEN, BOL

13:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

12:00 CDMX

Santos Laguna vs. América | Jornada 4

22:06 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

21:06 VEN, BOL

20:06 COL, PER, ECU, USA (ET)

19:06 CDMX

Amistoso Internacional

Estados Unidos vs. Trinidad y Tobago

21:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:00 VEN, BOL

19:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:00 CDMX

LaLiga | España

Getafe vs Deportivo Alavés | Jornada 21

10:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

09:00 VEN, BOL

08:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

07:00 CDMX

Cadiz vs Atlético Madrid | Jornada 21

12:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:15 VEN, BOL

10:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:15 CDMX

Granada vs Celta de Vigo | Jornada 21

14:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:30 VEN, BOL

12:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:30 CDMX

Barcelona vs Athletic Bilbao | Jornada 21

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Serie A | Italia

Spezia vs. Udinese | Jornada 20

08:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

07:30 VEN, BOL

06:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

05:30 CDMX

Atalanta vs. Lazio | Jornada 20

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Cagliari vs. Sassuolo | Jornada 20

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Crotone vs. Genoa | Jornada 20

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Napoli vs. Parma | Jornada 20

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Roma vs. Hellas Verona | Jornada 20

16:45 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:45 VEN, BOL

14:45 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:45 CDMX

Premier League | Inglaterra Chelsea vs. Burnley | Jornada 21

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX Leicester City vs. Leeds United | Jornada 21

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX West Ham vs. Liverpool | Jornada 21

13:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:30 VEN, BOL

11:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:30 CDMX West Bromwich vs. Fulham | Jornada 21

12:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

11:00 VEN, BOL

10:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

09:00 CDMX Brighton vs. Tottenham | Jornada 21

16:15 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

15:15 VEN, BOL

14:15 COL, PER, ECU, USA (ET)

13:15 CDMX

Bundesliga | Alemania

Colonia vs. Arminia Bielefeld | Jornada 19

11:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:30 VEN, BOL

09:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:30 CDMX

Wolfsburgo vs Friburgo | Jornada 19

14:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

13:00 VEN, BOL

12:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

11:00 CDMX

Ligue 1 | Francia

Niza vs. Saint Etienne | Jornada 22

09:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

08:00 VEN, BOL

07:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

06:00 CDMX

Lorient vs. PSG | Jornada 22

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Brest vs. Metz | Jornada 22

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Angers vs. Nimes | Jornada 22

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Racing Estrasbourgo vs. Reims | Jornada 22

11:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

10:00 VEN, BOL

09:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

08:00 CDMX

Lille vs. Dijon| Jornada 22

13:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

12:00 VEN, BOL

11:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

10:00 CDMX

Nantes vs. Monaco | Jornada 22

17:00 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:00 VEN, BOL

15:00 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:00 CDMX

Liga Betplay | Colombia

Deportes Tolima vs. La Equidad | Jornada 3

17:30 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

16:30 VEN, BOL

15:30 COL, PER, ECU, USA (ET)

14:30 CDMX Bucaramanga vs. Independiente Medellín | Jornada 3

21:40 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:40 VEN, BOL

19:40 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:40 CDMX

Primera Nacional | Argentina

Estudiantes de Río Cuarto vs. Platense | Final - Ascenso a Primera División

21:10 ARG, CHL, URU, PAR, BRA

20:10 VEN, BOL

19:10 COL, PER, ECU, USA (ET)

18:10 CDMX

