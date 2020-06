Sigue en Toluca: Michael Estrada descartó la chance de Villarreal

Luego de la baja confirmada de Leonardo Fernández y la posibilidad de no contar más con Alfredo Talavera, Toluca se preparaba para afrontar una nueva novela en el mercado de pases de verano. Y es que, de acuerdo con la información de medios sudamericanos, Michael Estrada estaba en el radar del Villarreal.

Para alegría de los aficionados Choriceros, el atacante ecuatoriano habló con una radio de su país y se refirió al supuesto interés del Submarino Amarillo. Todo indica que no hubo contactos oficiales por parte del elenco europeo y continuará con la institución mexiquense, al menos, para el Apertura 2020 de la Liga MX.

Foto: Getty Images

"Hablé con mi empresario sobre la oferta del Villarreal, pero me lo descartó. Mis primos en España me dijeron que se habla mucho de esa posibilidad", aseguró el delantero durante una entrevista con Play FM 95.3. "Mis compañeros me tratan muy bien, estoy en un club grande, y la hinchada me apoya", agregó.

Por otra parte, Estrada reveló que fue uno de los siete contagiados de COVID-19 que hubo en el plantel profesional que comanda José Manuel de la Torre: "Tuve que entrenarme 4 semanas en casa porque tenía coronavirus. Ahora espero que mi última prueba salga negativo para entrenar con el equipo".

"Me adapté fácilmente en la Liga Mx. Anoté como 7 goles en muy pocos partidos, y ahora espero poder recuperarme para volver a competir", cerró el ecuatoriano, ansioso por volver a competir con la playera de los Diablos Rojos y marcando tantos para su club.

