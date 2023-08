Lo que no se vio del nuevo gol de Messi: Control mágico y un pique monumental para el 4 a 0 final

Era el broche de oro que necesitaba otra noche perfecta del Inter Miami. Los minutos pasaban y no era el mejor partido de Lionel Messi, no hay porque negarlo, pero él siempre aparece. Leo marcó el 4 a 0 de la victoria contra Charlotte FC por los cuartos de final de la Leagues Cup 2023 y Bolavip te muestra lo que no se vio del nuevo gol del argentino.

Una vez más demostró que lo entiende todo. Leo Messi le volvió a ceder un penal a Josef Martínez para el primer gol del Inter Miami. Luego llegó la segunda anotación por parte de Robert Taylor y tal fue la celebración de Ciro Messi, el hijo menor del jugador argentino, que le cuenta de la MLS en español compartió el video.

El 3 a 0 llegó tras una jugada que inició Messi al fitrar un pase´a Diego Gómez para que el volante paraguayo tirara un centro al punto del penal. Andilson Malanda metió el balón en su propio arco y el nuevo gol de Leo estaba por llegar en el triunfo del Inter Miami el 11 de agosto de 2023.

Inter Miami jugará las semifinales de la Leagues Cup 2023 contra Philadelphia Union el martes 15 de agosto con horario por confirmar y para cerrar lo que fue otra noche perfecta, Lionel Messi anotó el cuarto y último gol de la goleada. Hora de festejar la octava anotación de Leo, pero… ¡Un momento! Hay algo que no se vio y Bolavip te trae el video.

Antes de que se inviertieran los papeles y Leonardo Campana asistiera a Messi, Leo paró el balón con un control mágico y para demostrar que no está de vacaciones en Inter Miami metió un pique monumental, llegó a la posición de nueve y… ¡Gol! El show del jugador argentino continúa…