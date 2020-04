Abre puertas: Yotún habló de la posibilidad jugar en la U y elogió a la Trinchera

En tiempos de cuarentena las noticias ya no son las mismas. Todos estamos pendientes de lo que pueda pasar con el coronavirus. La incertidumbre es predominante.

El mundo del fútbol, por ejemplo, está completamente detenido. Ya no hay partidos en vivo y se habla sobre todo del pasado o del futuro lejano.

Se ha vuelto común usar los en vivo de Instagram. Muchos jugadores se entrevistan por esa plataforma y dejan información que no se conocía de antes.

Yoshimar Yotún, la noche de este miércoles, se puso hablar con el Oreja Flores. El referente de Sporting Cristal dejó un par de declaraciones que emocionan a los hinchas de la U.

"Yo tengo la camiseta de la U, me la he probado y me veo bien", tiró Yoshi por ejemplo. Después, contándole una vez que estuvo en el Monumental, habló de la Trinchera: "Qué hinchada tiene Universitario, impresionante".

Así, el volante central abrió una posibilidad que nadie tenía. Uno pensaba que en Perú solo se pondría la Celeste ¡Todo cambia!

